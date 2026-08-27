Ο καιρός των επόμενων ημερών από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με πολύ συννεφιά ο καιρός της Παρασκευής όχι στην Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι δύο μεγάλα συστήματα θα επηρεάσουν το ένα την Ευρώπη και το άλλο την Κύπρο όπου χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Στην Ελλάδα θα έχουμε λίγα σύννεφα και ίσως κάποιες μπόρες, αλλά με μικρές πιθανότητες στα ΒΑ της χώρας μας.

Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί στη ΝΑ νησιωτική χώρα και συγκεκριμένα από την Σάμο μέχρι και τα ανατολικά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 36 βαθμούς στα κεντρικά, από 25 έως 35 στα βόρεια και στους 31 στα νότια. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς και στα ανατολικά από 29 έως και 33.

Το Σάββατο δεν θα έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, ενώ την Κυριακή θα έχουμε περισσότερα σύννεφα με τοπικές και μικρής διάρκειας καταιγίδες στα ορεινά της Πίνδου και της Πελοποννήσου.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος, ενώ 3/9 με 5/9 θα έχουμε στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

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Οι άνεμοι το Σάββατο θα ενισχυθούν στις Κυκλάδες, στο Καρπάθιο και στην ανατολική Κρήτη.

Σύμφωνα πάντως με τον Σάκη Αρναούτογλου μεγάλη προσοχή χρειάζεται στην Κύπρο το Σάββατο καθώς αναμένονται μπουρίνια έως και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Τέλος από 6-7/9 η τάση είναι για νέα ζέστη με μικρή άνοδο.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=ym5nemNElsI}