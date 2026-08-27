Σχεδιασμένη για να αντέχει στον χρόνο με REDMI Titan Quality.

Η Xiaomi παρουσίασε τη σειρά REDMI Note 17, τη νέα γενιά της best-selling σειράς smartphones της εταιρείας, η οποία αποτελείται από τέσσερα νέα μοντέλα, μεταξύ των οποίων και το πρώτο Pro Max μοντέλο της σειράς, το REDMI Note 17 Pro Max 5G. Με σημαντικά μεγαλύτερες μπαταρίες και ταχύτερη φόρτιση για ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία, ενισχυμένη αντοχή στο νερό και τις πτώσεις και μια ολοκαίνουργια σχεδιαστική προσέγγιση, η σειρά φέρνει αξιοπιστία με διάρκεια στη mid-range κατηγορία, υλοποιώντας το όραμα της REDMI για smartphones σχεδιασμένα να αντέχουν στον χρόνο.

Το λανσάρισμα σηματοδοτεί παράλληλα ένα σημαντικό ορόσημο για τη σειρά REDMI Note, η οποία έχει πλέον ξεπεράσει τις 500 εκατομμύρια αποστολές παγκοσμίως.¹ Από γενιά σε γενιά, η σειρά παραμένει πιστή σε αυτό που της χάρισε την εμπιστοσύνη των χρηστών: «premium προϊόντα προσιτά σε όλους και premium ποιότητα σε κάθε προϊόν». Η σειρά REDMI Note 17 συνεχίζει σε αυτή την κατεύθυνση, με κάθε αναβάθμιση να έχει σχεδιαστεί ώστε οι χρήστες να μπορούν να απολαμβάνουν τις συσκευές τους με σιγουριά για χρόνια.

Στην κορυφή της σειράς βρίσκεται το πρώτο REDMI Note 17 Pro Max 5G, το οποίο συνδυάζει έναν τολμηρό νέο σχεδιασμό, REDMI Titan Quality, εμπειρία επιπέδου flagship και τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει ενσωματώσει ποτέ η Xiaomi σε smartphone στην Ευρώπη, χωρητικότητας 9,210mAh.² Μαζί με τα REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G και REDMI Note 17, η νέα σειρά φέρνει τη φιλοσοφία Built for Years της REDMI σε χρήστες με διαφορετικές ανάγκες και τρόπο ζωής.

Βασισμένη στο REDMI Titan Quality, η σειρά αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Xiaomi να δημιουργεί smartphones που παραμένουν αξιόπιστα μέσα στα χρόνια καθημερινής χρήσης. Η φιλοσοφία αυτή επεκτείνεται σε ολόκληρη την εμπειρία χρήσης, με έως και έξι χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας σε όλη τη σειρά. Σε επιλεγμένα μοντέλα, οι χρήστες επωφελούνται επίσης από αντίστοιχη διάρκεια ζωής της μπαταρίας,³ ενώ το REDMI Note 17 Pro Max 5G προσφέρει επιπλέον μια εμπειρία λογισμικού που παραμένει σαν καινούργια για το ίδιο χρονικό διάστημα,⁴ εξασφαλίζοντας ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία σε βάθος χρόνου.

REDMI Titan Quality: σχεδιασμένο γύρω από τις ανάγκες της καθημερινότητας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τα REDMI Note 17 Pro Max 5G5 και REDMI Note 17 Pro 5G6 είναι τα πρώτα smartphones στη βιομηχανία που λαμβάνουν την πιστοποίηση TÜV SÜD 5-star Titan Quality, ένα νέο πρότυπο ποιότητας που αναπτύχθηκε από κοινού με την TÜV SÜD, με τη φιλοσοφία «built to last, made to trust». Μέσα από αυστηρούς εργαστηριακούς ελέγχους και δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, η πιστοποίηση αξιολογεί τρεις βασικές πτυχές μακροχρόνιας αξιοπιστίας: την αντοχή στις πτώσεις και τις μηχανικές καταπονήσεις, την αντοχή στο νερό και την απόδοση της μπαταρίας.

Τα δύο Pro μοντέλα έχουν λάβει την πλήρη πιστοποίηση και στις τρεις κατηγορίες, ενώ τα REDMI Note 17 5G και REDMI Note 17 διαθέτουν πιστοποίηση TÜV SÜD 5-star Battery Performance,7 με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους να έχει αξιολογηθεί με τα ίδια αυστηρά πρότυπα. Από μπαταρία που καλύπτει τις ανάγκες της ημέρας μέχρι δομή που προστατεύει τη συσκευή από τις πτώσεις, το REDMI Titan Quality έχει σχεδιαστεί με βάση τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν πραγματικά το smartphone τους.

REDMI Titan Battery System: αυτονομία όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο

Με αυτονομία έως και τρεις ημέρες με μία μόνο φόρτιση και μόλις 20 λεπτά φόρτισης για μία ολόκληρη ημέρα χρήσης,8 το REDMI Note 17 Pro Max 5G έχει σχεδιαστεί για να ακολουθεί τον ρυθμό των χρηστών του χωρίς να τους περιορίζει.

Ολόκληρη η σειρά REDMI Note 17 διαθέτει το REDMI Titan Battery System, το οποίο αξιοποιεί προηγμένη τεχνολογία μπαταρίας silicon-carbon, συνδυάζοντας εξαιρετικά μεγάλη αυτονομία με έξυπνη διαχείριση ενέργειας.

Το REDMI Titan Quality εστιάζει στις εμπειρίες που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους χρήστες στην καθημερινότητά τους, ξεκινώντας από την αυτονομία. Στην Ευρώπη, το REDMI Note 17 Pro

Max 5G διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει ενσωματώσει ποτέ η Xiaomi σε smartphone, χωρητικότητας 9.210mAh². Σε συνδυασμό με 100W HyperCharge9 και αντίστροφη φόρτιση 27W10, προσφέρει εξαιρετική αυτονομία και γρήγορη φόρτιση για όσους χρησιμοποιούν τη συσκευή τους εντατικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η έμφαση στην αυτονομία συνεχίζεται σε ολόκληρη τη σειρά: το REDMI Note 17 Pro 5G διαθέτει μπαταρία 8.340mAh² με 67W HyperCharge9, ενώ τα REDMI Note 17 5G και REDMI Note 17 εξοπλίζονται με μπαταρία 7.700mAh² και 45W turbo charging9.

Χάρη στο έξυπνο σύστημα διαχείρισης της μπαταρίας, διατηρεί τουλάχιστον το 80% της αρχικής της χωρητικότητας έπειτα από 1.000 κύκλους φόρτισης, που αντιστοιχούν σε περίπου έξι χρόνια τυπικής χρήσης.³ Η απόδοσή της επιβεβαιώνεται περαιτέρω από την πιστοποίηση TÜV SÜD 5-star Battery Performance, η οποία απονέμεται έπειτα από αυστηρές δοκιμές διάρκειας ζωής, αντοχής, αντίστασης σε κρούσεις και λειτουργίας σε ακραίες θερμοκρασίες.

REDMI Titan Structure: αντοχή εκεί που έχει σημασία

Τα REDMI Note 17 Pro Max 5G και REDMI Note 17 Pro 5G διαθέτουν REDMI Titan Structure, μια ενισχυμένη αρχιτεκτονική σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης. Με αυξημένη αντοχή στις πτώσεις και ολοκληρωμένη προστασία από τη σκόνη και το νερό, τα δύο μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη αξιοπιστία σε καθημερινές καταπονήσεις και πιο απαιτητικές συνθήκες.

Και τα δύο Pro μοντέλα διαθέτουν προηγμένη αρχιτεκτονική προστασίας από το νερό με πιστοποιήσεις IP66 και IP6811, ενώ έχουν περάσει απαιτητική δοκιμή αντοχής στο νερό διάρκειας 72 ωρών σε βάθος δύο μέτρων.12 Παράλληλα, εισάγουν για πρώτη φορά το Underwater Mode13. Σε όλα τα μοντέλα της σειράς, η αξιόπιστη προστασία από τη σκόνη και το νερό προσφέρει μεγαλύτερη σιγουριά απέναντι στα καθημερινά πιτσιλίσματα, ενώ η τεχνολογία Wet Touch 2.0 αναγνωρίζει έξυπνα νερό, λάδι, αφρό και ιδρώτα, διατηρώντας την απόκριση της οθόνης ακριβή και άμεση.

Σχεδιασμένα και δοκιμασμένα αυστηρά για πραγματικές συνθήκες χρήσης, τα REDMI Note 17 Pro Max 5G και REDMI Note 17 Pro 5G προσφέρουν επιπλέον προστασία απέναντι στις τυχαίες πτώσεις. Με πιστοποίηση SGS,14 τα Pro μοντέλα έχουν δοκιμαστεί σε πτώσεις από ύψος έως και τριών μέτρων πάνω σε επιφάνειες γρανίτη,15 ενώ το Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 ενισχύει ακόμη περισσότερο την προστασία απέναντι στα καθημερινά χτυπήματα και στις γρατζουνιές. Στο εσωτερικό, μια αρχιτεκτονική επιπέδου flagship, με motherboard υψηλής αντοχής, ενισχυμένο MDA mid-frame και σχεδιασμό απορρόφησης κραδασμών, συμβάλλει στην προστασία των κρίσιμων εξαρτημάτων από τυχαίες προσκρούσεις.

Κομψός σχεδιασμός που συναντά την πρακτικότητα

Η σειρά REDMI Note 17 υιοθετεί μια πιο καθαρή και σύγχρονη αισθητική, με ανασχεδιασμένο camera module, επίπεδη οθόνη, απαλά στρογγυλεμένες γωνίες και πίσω επιφάνεια με διπλό φινίρισμα. Στα REDMI Note 17 Pro Max 5G και REDMI Note 17 Pro 5G, η αναβαθμισμένη σχεδίαση του mid-frame δημιουργεί μια πιο ομαλή μετάβαση ανάμεσα στο πίσω μέρος και το πλαίσιο, προσφέροντας πιο άνετη αίσθηση στο χέρι. Το REDMI Note 17 Pro 5G διαθέτει επιπλέον μεταλλικό camera runway, που προσθέτει βάθος στον σχεδιασμό και χαρίζει στη συσκευή ξεχωριστή οπτική ταυτότητα.

Ξεχωριστά φινιρίσματα δίνουν ακόμη περισσότερο χαρακτήρα στη σειρά. Αποκλειστικά στο REDMI Note 17 Pro Max 5G, η έκδοση Cloud Blush διαθέτει φωτοχρωμικό πίσω κάλυμμα, το οποίο μεταμορφώνεται από λευκό σε μια ζεστή ροζ-πορτοκαλί απόχρωση όταν εκτίθεται σε υπεριώδη ακτινοβολία.16 Στο REDMI Note 17 Pro 5G, οι αποχρώσεις Satin Orange και Sky Blue προσφέρουν δύο διαφορετικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις: το Satin Orange αξιοποιεί τη νέα Glitter Process για τη δημιουργία μοναδικών μοτίβων σε κάθε συσκευή, ενώ το Sky Blue διαθέτει ένα απαλό γαλάζιο φινίρισμα που χαρίζει φρέσκο και ζωντανό χαρακτήρα.

Εμπειρία επιπέδου flagship, πιο προσιτή από ποτέ

Ένα smartphone σχεδιασμένο για να αντέχει στον χρόνο δεν πρέπει να μοιάζει ξεπερασμένο μετά από λίγα χρόνια. Για αυτό, η σειρά REDMI Note 17 συνδυάζει τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα με οθόνη, απόδοση και δυνατότητες κάμερας επιπέδου flagship, ώστε η εμπειρία χρήσης να παραμένει απολαυστική όχι μόνο την πρώτη ημέρα, αλλά και στα χρόνια που ακολουθούν.

Πιο καθηλωτική εικόνα και ισχυρός ήχος

Οι φωτεινές οθόνες της σειράς προσφέρουν μια πιο καθηλωτική εμπειρία θέασης, η οποία συμπληρώνεται από ισχυρή απόδοση ήχου. Τα Pro μοντέλα διαθέτουν οθόνη 6,83 ιντσών, ενώ τα REDMI Note 17 5G και REDMI Note 17 διαθέτουν μεγαλύτερη οθόνη 6,99 ιντσών, ιδανική για streaming και gaming. Τα αναβαθμισμένα φωτεινά υλικά επιπέδου flagship στα REDMI Note 17 Pro Max 5G και REDMI Note 17 Pro 5G προσφέρουν μέγιστη φωτεινότητα έως 3.500 nits για εξαιρετική ορατότητα σε εξωτερικούς χώρους, ενώ η ανάλυση 1.5K αποδίδει ζωντανά χρώματα, βαθιά αντίθεση και ευκρινείς λεπτομέρειες. Ο στιγμιαίος ρυθμός δειγματοληψίας αφής 3200Hz εξασφαλίζει εξαιρετικά άμεση απόκριση.17

Η σειρά REDMI Note 17 προσφέρει αντίστοιχα δυνατή εμπειρία, με καθαρό και δυνατό ήχο για αναπαραγωγή περιεχομένου, ήχους κλήσης και ειδοποιήσεις. Στο REDMI Note 17 Pro Max 5G, η εμπειρία ενισχύεται ακόμη περισσότερο με αύξηση έντασης έως και 400%18.

Ισχυρή απόδοση με έξυπνες δυνατότητες AI

Το REDMI Note 17 Pro Max 5G εξοπλίζεται με την κινητή πλατφόρμα Snapdragon® 6 Gen 5, προσφέροντας ισχυρή απόδοση στο απαιτητικό gaming, το περιεχόμενο 4K και το έντονο multitasking. Το REDMI Note 17 Pro 5G προσφέρει ομαλή και αξιόπιστη απόδοση για καθημερινή ψυχαγωγία και παραγωγικότητα, ενώ και τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν έως και 24GB RAM μέσω Memory Extension19, ώστε οι εφαρμογές να συνεχίζουν να λειτουργούν απρόσκοπτα στο παρασκήνιο. Τα REDMI Note 17 5G και REDMI Note 17 ολοκληρώνουν τη σειρά με αποδοτική λειτουργία προσαρμοσμένη στις ανάγκες της καθημερινής χρήσης. Οι δυνατότητες AI των REDMI Note 17 Pro Max 5G και REDMI Note 17 Pro 5G προσθέτουν ακόμη περισσότερη ευκολία στην καθημερινότητα. Το REDMI Note 17 Pro Max 5G διαθέτει Xiaomi HyperAI20 για προηγμένες δυνατότητες παραγωγικότητας και δημιουργικής υποστήριξης, ενώ ολόκληρη η σειρά REDMI Note 17 υποστηρίζει Google Gemini21 και Circle to Search with Google22, φέρνοντας εύχρηστες AI λειτουργίες σε κάθε μοντέλο.

Φυσικά πορτρέτα για κάθε στιγμή

Από τις καθημερινές στιγμές μέχρι τα πιο ξεχωριστά πορτρέτα, η σειρά REDMI Note 17 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει φυσικά αποτελέσματα με μεγαλύτερη καθαρότητα και ρεαλισμό. Το REDMI Note 17 Pro Max 5G προσφέρει αναβαθμισμένες δυνατότητες λήψης πορτρέτων, αποτυπώνοντας φυσικούς τόνους επιδερμίδας, πλούσια λεπτομέρεια στα πρόσωπα και ζωντανά χρώματα σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.

Για τη δημιουργία βίντεο, ολόκληρη η σειρά υποστηρίζει dual-video recording, επιτρέποντας την καταγραφή της ίδιας στιγμής από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το REDMI Note 17 Pro Max 5G υποστηρίζει επίσης εγγραφή βίντεο 4K στα 30fps για μεγαλύτερη καθαρότητα και λεπτομέρεια, ενώ τα Professional Video mode και Live Moment στα REDMI Note 17 Pro Max 5G και REDMI Note 17 Pro 5G κάνουν πιο εύκολη τη λήψη, την επεξεργασία και την κοινοποίηση περιεχομένου.

Παράλληλα, το AI Creativity Assistant23 απλοποιεί την επεξεργασία φωτογραφιών με μια σειρά έξυπνων εργαλείων βελτίωσης. Στα Pro μοντέλα, οι δυνατότητες επεκτείνονται με λειτουργίες όπως AI Glare Removal, AI Erase Pro, AI Beautify και AI Image Enhancement, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη δημιουργική ευελιξία κατά την επεξεργασία των φωτογραφιών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της σειράς REDMI Note 17 στην Ελλάδα και την Κύπρο θα ανακοινωθούν σύντομα.