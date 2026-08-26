Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης στο Νεπάλ, ενώ καταφθάνει και διεθνής βοήθεια.

Στους 160 νεκρούς ανέρχεται ο τραγικός απολογισμός από τις πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ το πρωί της Τετάρτης (26/08), ενώ οι αγνοούμενοι έχουν φτάσει τους 403.

Σύμφωνα με την αστυνομία της χώρας, 41 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, με τις έρευνες διάσωσης να είναι σε εξέλιξη.

Στις 08:37 τοπική ώρα, η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) κατέγραψε αρχικά μια δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, βόρεια της πρωτεύουσας Κατμαντού.

Λίγο αργότερα, όμως, η USGS διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για σεισμό. Η δόνηση προκλήθηκε από μια τεράστια κατολίσθηση, η οποία ήταν τόσο ισχυρή ώστε καταγράφηκε ως σεισμική δόνηση αντίστοιχη με 5,2 βαθμούς.

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Τεράστιες ποσότητες πάγου και βράχων αποκολλήθηκαν από την πλαγιά του βουνού και κατρακύλησαν με μεγάλη ταχύτητα στον ποταμό Λχέντε Κχόλα, προκαλώντας μεγάλο καταστροφικό κύμα νερού και φερτών υλικών. Ο Λχέντε Κχόλα είναι παραπόταμος του ποταμού Μπότε Κόσι, ο οποίος ξεκινά από το Θιβέτ και περνά στο Νεπάλ, διασχίζοντας τόσο κατοικημένες περιοχές όσο και βαθιά και στενά φαράγγια.

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Διεθνής βοήθεια στο Νεπάλ

Η Ευρώπη είναι έτοιμη να κινητοποιήσει βοήθεια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ , δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι επλήγησαν, ιδιαίτερα με τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα ή εξακολουθούν να περιμένουν νέα τους», ανέφερε σε ανάρτησή της, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της στους διασώστες και τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης.

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Η ίδια ανακοίνωσε ότι έχει ενεργοποιηθεί το Copernicus, η δορυφορική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συμβάλει στη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών και να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής.

Η Ινδία ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει στο Νεπάλ 10 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και βασικά φάρμακα, για την αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφικών πλημμυρών.

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Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσάνκαρ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τόνισε ότι η Ινδία «στέκεται στο πλευρό του Νεπάλ και του λαού του».

Έκτακτη χρηματοδότηση από τον Ερυθρό Σταυρό

Στη διεθνή προσπάθεια συνδρομής συμμετέχει και η Διεθνής Ομοσπονδία Εταιρειών Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC), η οποία ανακοίνωσε ότι διαθέτει 1,2 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου 1,0 εκατ. ευρώ, σε έκτακτη χρηματοδότηση προς τον Ερυθρό Σταυρό του Νεπάλ.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοουμένων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς τα σωστικά συνεργεία αποκτούν πρόσβαση στις δυσκολότερα προσβάσιμες περιοχές.