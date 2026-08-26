Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ, με τις αρχές να εκτιμούν ότι οι νεκροί θα αυξηθούν.

Τουλάχιστον 97 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ την Τετάρτη (26/08), ενώ εκατοντάδες τουρίστες και κάτοικοι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι φονικές πλημύρες προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε χωριά, δρόμους και κρίσιμες υποδομές κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. 384 τουρίστες αγνοούνται, με τους 291 από αυτούς να προέρχονται από χώρες όπως η Ινδία, οι ΗΠΑ, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Μαλαισία.

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Ο ποταμός Μπότε Κόσι, ο οποίος πηγάζει από το Θιβέτ, υπερχείλισε περίπου στις 9 το πρωί (τοπική ώρα) παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του. Οι εικόνες και τα βίντεο από την περιοχή είναι αποκαλυπτικά.

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Μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο είναι η Νουβακότ, όπου πολυώροφα κτίρια, φορτηγά και οχήματα βρέθηκαν θαμμένα κάτω από τεράστιες ποσότητες λάσπης.

Οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις όχθες των ποταμών Μπότε Κόσι, Τρισούλι και Ναραγάνι.

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«Ζητήσαμε από την Ινδία και την Κίνα να μας βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Νεπάλ.

Σύμφωνα με το Associated Press, πολλοί από τους αγνοούμενους εκτιμάται ότι είναι Ινδοί τουρίστες ή μέλη της ινδικής διασποράς, οι οποίοι πραγματοποιούσαν προσκύνημα προς το όρος Καϊλάς στο Θιβέτ, έναν ιδιαίτερα σημαντικό ιερό τόπο για τους Ινδουιστές.

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Μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται επίσης εργαζόμενοι σε έργα κατασκευής υδροηλεκτρικού σταθμού. Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι αναζητούνται 9 Νοτιοκορεάτες πολίτες που εργάζονταν στην περιοχή.

Η Μαλαισία ανακοίνωσε παράλληλα ότι η πρεσβεία της στο Κατμαντού ενημερώθηκε από ταξιδιωτικά γραφεία πως έχει χαθεί η επικοινωνία με 11 Μαλαισιανούς, οι οποίοι πιστεύεται ότι βρίσκονταν στην περιοχή Ρασούα.

Επιχειρήσεις διάσωσης σε Νεπάλ, Ινδία και Θιβέτ

Μεγάλες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ, οι κινεζικές αρχές πραγματοποιούν επιχειρήσεις για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε εντολή να ενταθούν οι προσπάθειες διάσωσης και να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από περιοχές που κινδυνεύουν στην κινεζική πλευρά των συνόρων.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, προσφέροντας κάθε δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ινδία ανακοίνωσε ότι οι αρμόδιες ομάδες της συντονίζουν τα σωστικά συνεργεία.

Πιθανή αιτία μια χιονοστιβάδα πάγου

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι καταστροφικές πλημμύρες πιθανόν προκλήθηκαν από χιονοστιβάδα από παγετώνα, η οποία έφραξε προσωρινά έναν ποταμό και στη συνέχεια απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες νερού προς τις χαμηλότερες περιοχές.

Ερευνητές του International Centre for Integrated Mountain Development ανέφεραν ότι ο ποταμός Λέντε Κόλα, παραπόταμος του Μπότε Κόσι, παρουσίασε τη μεγαλύτερη πλημμυρική ροή.

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Ο παραπόταμος Λέντε Κόλα έχει πλημμυρίσει δύο φορές μέσα σε μόλις 14 μήνες, με τη νεότερη πλημμύρα να συνδέεται με χιονοστιβάδα πάγου και βράχων από παγετώνα στην πλευρά του Νεπάλ.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη προειδοποίηση είναι κρίσιμο εργαλείο προστασίας, ιδιαίτερα καθώς η περιοχή των Ιμαλαΐων θερμαίνεται και γίνεται ολοένα πιο ευάλωτη σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

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Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τους κινδύνους

Η ευρύτερη περιοχή των Ιμαλαΐων, που περιλαμβάνει το Νεπάλ, την Ινδία, την Κίνα, το Μπουτάν και το Πακιστάν, αντιμετωπίζει αυξανόμενους κινδύνους από ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις και το λιώσιμο των παγετώνων.

Έρευνες δείχνουν ότι οι παγετώνες στην περιοχή Χίντου Κους χάνουν πάγο με ολοένα ταχύτερο ρυθμό, ενώ ο ρυθμός απώλειας έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2000, κυρίως λόγω της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

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Οι ίδιες περιοχές είχαν πληγεί από παρόμοιες πλημμύρες και τον Αύγουστο του περασμένου έτους, όταν η υπερχείλιση παγετωνικής λίμνης στο γειτονικό Θιβέτ είχε προκαλέσει τον θάνατο εννέα ανθρώπων και σοβαρές ζημιές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων και γέφυρα που συνδέει το Νεπάλ με την Κίνα.

Φωτογραφίες: AP Photo/Niranjan Shrestha