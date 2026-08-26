Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 1% στα 4.611,79 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι τιμές του χρυσού διεύρυναν τις απώλειές τους την Τετάρτη, καθώς τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ κινήθηκαν σε γενικές γραμμές κοντά στις εκτιμήσεις της αγοράς, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα μπορούσε να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 1% στα 4.611,79 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας μόλις μία ημέρα νωρίτερα σκαρφαλώσει στο υψηλότερο επίπεδο από τις 14 Μαΐου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ κατέγραψαν πτώση 0,6%, στα 4.667,10 δολάρια.

Πρόσθετη πίεση στο πολύτιμο μέταλλο άσκησε η ενίσχυση του δολαρίου κατά 0,2%, εξέλιξη που καθιστά τον χρυσό ακριβότερο για τους επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Πτωτικά κινήθηκαν και τα περισσότερα από τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα. Η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 0,7% στα 68,15 δολάρια ανά ουγγιά και η πλατίνα έχασε 0,3%, στα 1.851,55 δολάρια. Αντίθετα, το παλλάδιο ενισχύθηκε κατά 0,5%, φθάνοντας στα 1.333,50 δολάρια ανά ουγγιά.

Στο επίκεντρο της αγοράς βρέθηκε ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον οποίο παρακολουθεί στενά η Fed για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 3,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, έναντι πρόβλεψης 3,6% από οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, οι αγορές αύξησαν τις πιθανότητες για άνοδο των επιτοκίων τον επόμενο μήνα στο 40%, από 36% προηγουμένως, ενώ αποτιμούν πιθανότητα 60% η Fed να διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού. Η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων λειτουργεί συνήθως αρνητικά για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει απόδοση μέσω τόκου.

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