Για την ώρα δεν έχει γίνει σαφής ο λόγος της επίσκεψης Ράτκλιφ στη Μόσχα, αν και όλα δείχνουν πως έχει να κάνει με το Ιράν ή/και την Ουκρανία.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, βρέθηκε στη Μόσχα την Τρίτη, πραγματοποιώντας μια σπάνια επίσκεψη αρχηγού αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών, καθώς η Ρωσία διανύει τον πέμπτο χρόνο πολέμου στην Ουκρανία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν είχαν ανακοινώσει το ταξίδι του Ράτκλιφ, αλλά δημόσια διαθέσιμα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων κατέγραψαν τη μετακίνηση ενός αμερικανικού κυβερνητικού μεταγωγικού αεροσκάφους από την κοινή βάση Andrews στα περίχωρα της Ουάσινγκτον προς τη ρωσική πρωτεύουσα. Το αεροσκάφος αναχώρησε από τη Μόσχα περίπου οκτώμισι ώρες αργότερα, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης του Flightradar24.

Εκπρόσωποι της CIA, του Πενταγώνου και της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ όσοι γνώριζαν για το ταξίδι του Ράτκλιφ στη Ρωσία μίλησαν στην Washington Post υπό τον όρο της ανωνυμίας. Δεν έγινε αμέσως σαφές ποιος ήταν ο σκοπός του ταξιδιού ή αν άλλοι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι συμμετείχαν στην αμερικανική αντιπροσωπεία.

Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα συνέπεσε με μια τεταμένη περίοδο στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας. Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας η μία στο έδαφος της άλλης, χωρίς να διαφαίνεται τέλος στον πόλεμο.

Ορισμένοι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να κλιμακώσει την κατάσταση με στρατιωτικές δοκιμές εναντίον των βαλτικών χωρών ή άλλων μελών του ΝΑΤΟ, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα κρίση.

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Την ίδια ώρα, οι δύο υπερδυνάμεις βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα στη σύγκρουση με το Ιράν: Το Ιράν είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος της Μόσχας στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ρωσία έχει παράσχει στην Τεχεράνη πληροφορίες σχετικά με τη θέση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, o Ράτκλιφ ενδέχεται να συναντήθηκε με τον Πούτιν για να του μεταφέρει μια προειδοποίηση. «Ξέρουμε τι σκέφτεστε να κάνετε [στην Ουκρανία] και καλύτερα να μην το κάνετε». Όπως δήλωσε η Beth Sanner, πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια των αμερικανικών υπηρεσιών εθνικής πληροφορίας, η επίσκεψη «θα μπορούσε επίσης να αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και την εμπλοκή κάποιου τρίτου μέρους στις διαπραγματεύσεις», ενώ ο επικεφαλής της CIA ενδέχεται επίσης να έθιξε τη στήριξη του Κρεμλίνου προς το Ιράν μετά τη νέα εκστρατεία κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του καθεστώτος.

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Η λακωνική απάντηση του Πεσκόφ

Το Κρεμλίνο κράτησε κλειστά τα χαρτιά του σχετικά με την επίσκεψη. Όταν ρωτήθηκε ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψης του Ράτκλιφ, ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στην Post ότι έγινε για «επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας», ενώ αρνήθηκε να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Νωρίτερα την Τρίτη, είχε δηλώσει ότι το Κρεμλίνο δεν είχε πληροφορίες σχετικά με το αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Vnukovo της Μόσχας. Η ρωσική πλευρά δεν έχει σχέδια να συναντηθεί με εκπροσώπους της αμερικανικής διοίκησης αυτή την εβδομάδα, πρόσθεσε.

Η τελευταία γνωστή επίσκεψη διευθυντή της CIA στη Μόσχα ήταν τον Νοέμβριο του 2021, όταν ο Ουίλιαμ Μπερνς, ο οποίος ηγείτο της υπηρεσίας υπό τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, προειδοποίησε τον Πούτιν και τους κορυφαίους βοηθούς του να μην επιτεθούν στην Ουκρανία, εξηγώντας ποιες θα ήταν οι συνέπειες. Η Μόσχα ξεκίνησε την εισβολή πλήρους κλίμακας λίγες εβδομάδες μετά.

Το ταξίδι του Ράτκλιφ στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε καθώς τα ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας εντός της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, έχουν στοχεύσει ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, προκαλώντας ανησυχία στον πληθυσμό. Η Ρωσία έχει επίσης εντείνει τις επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κίεβο και αλλού, εκμεταλλευόμενη τις ελλείψεις σε πόρους αεράμυνας.

Τον Ιούλιο, ο πρόεδρος Τραμπ, σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, φάνηκε να κάνει δεκτό το διαχρονικό αίτημα της Ουκρανίας να μπορεί να παράγει αμερικανικής σχεδίασης πυραύλους αεράμυνας Patriot στο έδαφός της. Αργότερα υπαναχώρησε της υπόσχεσής του.