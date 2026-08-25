ΗΠΑ και Ρωσία δεν έχουν τοποθετηθεί επίσημα για την ταυτότητα του αξιωματούχου που βρίσκεται στις ΗΠΑ.

Στη Μόσχα για συναντήσεις με ρώσους αξιωματούχους βρίσκεται ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, όπως μεταδίδει το αμερικανικό CBS.

Η είδηση έγινε γνωστή όταν ένα αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-17A Globemaster III προσγειώθηκε το πρωί της Τρίτης (25/08) στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας. Παράληλα, μία διπλωματική αυτοκινητοπομπή των ΗΠΑ εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στους δρόμους της ρωσικής πρωτεύουσας.

{https://x.com/Gerashchenko_en/status/2092260563829047458}

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ρωσία δεν έχουν σχολιάσει επίσημα την ταυτότητα του Αμερικανού αξιωματούχου που βρίσκεται στη Ρωσία ή τον σκοπό της επίσκεψης. Αντίστοιχα, όυτε η CIA έχει τοπθετηθεί για την επίσκεψη.

{https://x.com/visegrad24/status/2092222541771178298}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόκειται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, για την πρώτη γνωστή επίσκεψη του Ράτκλιφ στη Ρωσία από τότε που ανέλαβε τη διεύθυνση της CIA. Ωστόσο, καθ΄όλη τη διάρκεια της θητείας του ο ίδιος έχει διατηρήσει επαφές με Ρώσους ομολόγους του στον τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών.

Η CIA έχει διαδραματίσει επίσης ρόλο στις πρόσφατες ανταλλαγές κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Μεταξύ αυτών ήταν η απελευθέρωση, τον Απρίλιο του 2025, της Κσένια Καρελίνα, Ρωσοαμερικανίδας διπλής υπηκοότητας, για την υπόθεση της οποίας ο Ράτκλιφ είχε προσωπικά διαπραγματευτεί. Η υπηρεσία είχε επίσης εμπλακεί στην ανταλλαγή κρατουμένων του 2024, η οποία οδήγησε στην απελευθέρωση του δημοσιογράφου της Wall Street Journal Έβαν Γκέρσκοβιτς και του πρώην πεζοναύτη Πολ Γουίλαν.

Ο πρώην διευθυντής της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς, είχε ταξιδέψει στη Μόσχα τον Νοέμβριο του 2021, όπου συναντήθηκε με ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους και είχε απευθείας συνομιλία με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοποιώντας τον να μην προχωρήσει σε εισβολή στην Ουκρανία.

Η επίσκεψη του Ράτκλιφ στη Μόσχα πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στάσιμες, καθώς οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά σε βασικά ζητήματα.