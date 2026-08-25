Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε στο πέρασμά του ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε το χωριό Πομάς στη νότια Γαλλία.

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε ανεμοστρόβιλος που έπληξε αργά το βράδυ της Δευτέρας (25/08) χωριό στην περιοχή Οντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, προκαλώντας ζημιές σε εκατοντάδες σπίτια και τραυματίζοντας δεκάδες.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι περίπου 300 από τα 500 σπίτια του χωριού Πομάς υπέστησαν ζημιές, ενώ γύρω στα 100 έχουν κριθεί μη κατοικήσιμα. Για προληπτικούς λόγους, και οι 1.017 κάτοικοι του Πομάς απομακρύνθηκαν μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα κτίρια. Από τον ανεμοστρόβιλο τραυματίστηκαν 41 άτομα, όλοι ελαφρά.

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«Ήταν σαν να ζούσαμε την αποκάλυψη. Όταν είδαμε τον ανεμοστρόβιλο να κατευθύνεται προς το μέρος μας, πιστέψαμε ότι όλα τελείωναν», ανέφερε κάτοικος του χωριού στο Reuters.

Το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου άφησε πίσω του εικόνες μεγάλης καταστροφής. Ορισμένες κατοικίες κατέρρευσαν σχεδόν ολοκληρωτικά, ενώ σε άλλες οι άνεμοι ξήλωσαν τις στέγες και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στους τοίχους. Αυτοκίνητα υπέστησαν επίσης καταστροφές από τα συντρίμμια και τα αντικείμενα που παρασύρθηκαν από τον άνεμο.

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Το φαινόμενο εκδηλώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το κύμα ακραίας ζέστης που έπληξε τη Γαλλία τις προηγούμενες ημέρες υποχωρεί, δίνοντας τη θέση του σε έντονες καταιγίδες σε αρκετές νότιες περιοχές.

Παρότι στη Γαλλία καταγράφονται μερικές δεκάδες ανεμοστρόβιλοι κάθε χρόνο, το φαινόμενο είναι πολύ λιγότερο συχνό και συνήθως ηπιότερο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου καταγράφονται περισσότερα από 1.000 περιστατικά ετησίως.

Ο ειδικός της γαλλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Météo-France, Φρανσουά Ζομπάρ, χαρακτήρισε τον ανεμοστρόβιλο στο Πομάς ιδιαίτερα ισχυρό, σημειώνοντας ότι προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι άνεμοι ενδέχεται να έφτασαν ή ακόμη και να ξεπέρασαν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η κλιματική αλλαγή συνδέεται με την αύξηση της συχνότητας και της έντασης ορισμένων ακραίων καιρικών φαινομένων και καταιγίδων. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία που να επιτρέπουν την εξαγωγή αντίστοιχου συμπεράσματος ειδικά για τους ανεμοστρόβιλους, καθώς οι σχετικές επιστημονικές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες στα κτίρια, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν εκτός του χωριού έως ότου διαπιστωθεί ποια σπίτια είναι ασφαλή και ποια έχουν υποστεί δομικές ζημιές.