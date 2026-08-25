Ο 43χρονος Ρώσος καταζητείται για εμπλοκή στη δολοφονία του Ζαμπούνη της Greek mafia.

Συνελήφθη στα Κατεχόμενα ένας 43χρονος Ρώσος, ο οποίος καταζητείται ως ύποπτος για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη της λεγόμενης Greek mafia.

Ο 43χρονος συνελήφθη στον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας και οδηγήθηκε ενώπιον «δικαστηρίου». Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη παραμονή και παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης», σύμφωνα με την ιστοσελίδα Kibris Postasi, αναφέρει το ΚΥΠΕ.

Ο συλληφθείς φέρεται να βρισκόταν παράνομα στα Κατεχόμενα για 389 ημέρες. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι πέρασε κρυφά στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, μέσω της Τύμβου και επέστρεψε με τον ίδιο τρόπο στα Κατεχόμενα, τον Ιούλιο. Το «δικαστήριο» αποφάσισε την τριήμερη κράτησή του, ενώ παράλληλα γίνεται έρευνα για την παρουσία του στα Κατεχόμενα και τυχόν εμπλοκή του σε άλλα αδικήματα.

Την 1η Αυγούστου η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τη φωτογραφία του 43χρονου Ρώσου, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Ο συγκεκριμένος θεωρείται μέλος εγκληματικής οργάνωσης και αναζητείται για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, που διαπράχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024, στον Νέο Κόσμο.

Greek mafia: Συλλήψεις σε Ντουμπάι και Γερμανία

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο συνελήφθη ο «Έντικ» και ο «υπαρχηγός» του, στο Ντουμπάι. Ο «Έντικ» φέρεται ότι ήταν αρχηγός ομάδας που εκτελούσε μέλη της Greek mafia, ενώ σε άλλες υποθέσεις εκτιμάται ότι ήταν ηθικός αυτουργός.

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Ο «Έντικ» φέρεται ότι ήταν ο εντολέας εξόντωσης τουλάχιστον τεσσάρων μελών της Greek mafia και ο «υπαρχηγός» του, ο «Λεωνίδας», κατηγορείται για συμμετοχή στις δολοφονίες του Γιάννη Σκαφτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη.



Εξάλλου, στις αρχές Αυγούστου συνελήφθη στη Γερμανία ένας από τους φερόμενους ως βασικούς εκτελεστές της εγκληματικής οργάνωσης του «Έντικ». Ο συγκεκριμένος επίσης φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, ο οποίος εκτελέστηκε με 97 σφαίρες από καλάσνικοφ στην ενέδρα που του έστησαν έξω από βενζινάδικο στον Νέο Κόσμο.