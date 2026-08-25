Με αφορμή αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν στο μέτωπο της φωτιάς η Πυροσβεστική διευκρινίζει ότι δεν προκύπτει ότι οι εκρήξεις προέρχονται από στρατιωτικό υλικό.

Μαίνεται αλλά με βελτιωμένη εικόνα η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Ελληνικό Σαλαμίνας, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της καθώς έφτασε μέχρι το βόρειο άκρο του Ναύσταθμου.έφτασε μέχρι το βόρειο άκρο του Ναύσταθμου.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 16:40, σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, σε περιοχή πίσω από τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και εναέρια μέσα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι εκρήξεις που ακούγονται κατά διαστήματα από το σημείο της πυρκαγιάς και έχουν καταγραφεί σε βίντεο με τις σχετικές αναφορές να δημιουργούν ερωτήματα για την προέλευσή τους.

{https://www.facebook.com/61589668246543/videos/1574215597448056/}

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε διευκρινίσεις για τις εκρήξεις τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει πως αυτές συνδέονται με στρατιωτικό υλικό. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων μπαταρίες, φιαλίδια και άλλα υλικά. Η παρουσία αυτών των υλικών μπορεί να προκαλεί κρότους και εκρήξεις κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, με στόχο να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του. Η κατάσταση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από τις αρμόδιες Αρχές.

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