«Όταν ένας νταής δηλώνει ότι κάθε τράπεζα, εταιρεία, λιμάνι και κυβέρνηση πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο να υπακούσει στις ιδιοτροπίες της Ουάσινγκτον ή να αντιμετωπίσει την αμερικανική εκδίκηση, αυτό δεν αφορά πια μόνο το Ιράν».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαϊλ Μπαγκάι, κατακεραυνώνει τις ΗΠΑ με αφορμή τις κυρώσεις που ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ, Σκοτ Μπέσεντ κατά οντοτήτων και εταιρειών που συνεργάζονται με το Ιράν αλλά και τους δασμούς Τραμπ κατά του Καναδά.

«ΗΠΑ: Η D-Day της Οικονομίας, αυτοί που προτιμούν να εμφανίζονται «υπάκουοι σαν σκιές» λένε: «Είναι εντάξει.» Περίμενε όμως. Δεν είναι καθόλου εντάξει» έγραψε ο Εσμαϊλ Μπαγκάι, σε ανάρτησή του.

«Όταν ένας νταής δηλώνει ότι κάθε τράπεζα, εταιρεία, λιμάνι και κυβέρνηση πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο να υπακούσει στις ιδιοτροπίες της Ουάσινγκτον ή να αντιμετωπίσει την αμερικανική εκδίκηση, αυτό δεν αφορά πια μόνο το Ιράν» συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του Ιράν..

Συμπλήρωσε πως «αφορά την εξόντωση των πιο θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ - δηλαδή, τον σεβασμό στην κυρίαρχη ισότητα και την αυτοδιάθεση όλων των Κρατών. Κανένα αξιοπρεπές Κράτος που εκτιμά την κυριαρχία και τα εθνικά του συμφέροντα δεν θα αποδεχτεί την κανονικοποίηση μιας τέτοιας μεγάλης παρανομίας και συστηματικού εκφοβισμού. Ο Καναδάς είναι ανάμεσα σε αυτούς που παίρνουν ήδη αυτό το μάθημα...« κατέληξε στην ανάρτησή του.

{https://x.com/IRIMFA_SPOX/status/2092273513197416937}

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Κίνα και Καναδάς στην αντεπίθεση

Η οικονομική συνεργασία με το Ιράν υλοποιείται υπό το διεθνές δίκαιο και δεν θα πρέπει να διαταραχθεί, δήλωσε η Κίνα μετά τις νέες απειλές Τραμπ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κινεζικού ΥΠΕΞ, Λιν Γιάν δήλωσε πως το Πεκίνο αντιτίθεται στις «παράνομες μονομερείς κυρώσεις» που επιβάλλονται χωρίς να έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο ή καμία εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

«Ο οικονομικός πόλεμος και η ακραία πίεση δεν βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να εντείνουν τις συγκρούσεις» δήλωσε ο Λιν.

Πρόσθεσε πως η συνεργασία της Κίνας με το Ιράν «πάντα γινόταν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και δεν θα πρέπει να διαταραχθεί ή να υπονομευθεί». Σημείωσε ακόμα πως το Πεκίνο θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά του.

Οι δασμοί του Καναδά

Ο Καναδάς από την πλευρά του ανακοίνωσε πως από τις 8 Σεπτεμβρίου αρχίζουν οι δασμοίέως 50% σε αμερικανικά αγαθά αξίας 20 δισ. δολάρια σε απάντηση των κυρώσεων που ανακοίνωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα. Η κίνηση αυτή είναι η απάντηση του πρωθυπουργού του Καναδά στη λογική Τραμπ «ένα δολάριο γα κάθε δολάριο». Οι νέοι δασμοί θα κυμαίνονται από 15%, 25% και 50% σε 700 αμερικανικά προϊόντα, όπως ανακοίνωσε η καναδική κυβέρνηση.

Οι δασμοί που θα επιβάλει ο Καναδάς σε αμερικανικά προϊόντα είναι:

- 50% στα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, που έως τώρα υπόκεινται σε δασμούς 25%

- 50% σε διάφορα αγαθά ανάμεσά τους το μέλι, έπιπλα και ρουχισμός

- 25% κυρώσεις σε προϊόντα ανάμεσά τους συσκευές, γαλακτοκομικά, όπως το τυρί, τα ψάρια και τα θαλασσινά και παράγωγα αλουμινίου και χάλυβα

- 15% κυρώσεις σε συγκεκριμένα είδη εργαλείων και μηχανημάτων, όπως ανυψωτικά μηχανήματα και κλιματιστικά.

Ο υπουργός Οικονομικών του Καναδά, προειδοποίησε επίσης ότι αυτές οι κυρώσεις είναι ένα μόνο μέρος της απάντησης της χώρας του στις απειλές Τραμπ και ξεκαθάρισε ότι οι συνεργάτες και συνάδελφοί του στην κυβέρνηση θα υπογραμμίσουν περισσότερα «νέα και πολύ ουσιαστικά» μέτρα.

«Όταν οι ΗΠΑ ζητούν τόσα πολλά και δίνουν τόσα λίγα, επιλέγουμε τον Καναδά« είπε ο Καναδός ΥΠΟΙΚ.