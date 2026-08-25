Ανακοίνωση του Τομέα Πολιτισμού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγγέλλει την ανάθεση σε ιδιώτες υπηρεσιών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση προωθεί την εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ΟΔΑΠ ανέθεσε τον Αύγουστο σε ιδιωτική εταιρεία τη διαχείριση τουαλετών, lockers και τουρνικέ σε τέσσερις αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, μεταξύ των οποίων η Ακρόπολη. Η σύμβαση προβλέπει μηνιαίο μίσθωμα 2.258 ευρώ και ποσοστό 2% επί των εσόδων, ενώ η χρήση των τουαλετών και των lockers θα χρεώνεται πλέον με 1 και 2 ευρώ αντίστοιχα.

Παράλληλα, άλλη σύμβαση προβλέπει την ιδιωτική διαχείριση 27 πωλητηρίων σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, με συνολικό μίσθωμα 50.600 ευρώ τον μήνα και επιπλέον ποσοστό επί των εσόδων. Η ίδια ένωση εταιρειών, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει αναδειχθεί ανάδοχος σε 11 σχετικούς διαγωνισμούς.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη χαρακτηρίζει τις εξελίξεις «εκποίηση» της πολιτιστικής κληρονομιάς και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους αρχαιολογικούς χώρους ως πεδίο επιχειρηματικής εκμετάλλευσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Προτού καν ιδρυθεί η περιβόητη ΑΕ Hellenic Heritage, που θα διαχειρίζεται τις εμπορικές και επιχειρησιακές λειτουργίες αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, η κυβέρνηση φρόντισε να προετοιμάσει το έδαφος, εμπλέκοντας καταμεσής του Αυγούστου ιδιωτικές εταιρείες με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους, στις υπηρεσίες αρχαιολογικών χώρων και πρωτίστως της Ακρόπολης.

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Στις 12 Αυγούστου η «PUBLIC SHINE FACILITY MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥ-ΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», εταιρεία που συστάθηκε μόλις τον περασμένο Νοέμβριο με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, επιλέχθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυ-ξης Πολιτισμικών Πόρων (ΟΔΑΠ) για να διαχειρίζεται για 6 χρόνια, με δυνατότητα παράτα-σης για άλλα έξι, τους χώρους υγιεινής, τα lockers και την εγκατάσταση τουρνικέ σε 4 αρ-χαιολογικούς χώρους της Αθήνας, μεταξύ των οποίων η Ακρόπολη, με πάνω από 4 εκατ. επισκέπτες ετησίως.

Η εταιρεία εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΟΔΑΠ, άγνωστο με ποια στοιχεία προτέρας εμπειρίας, τεχνικής επάρκειας και οικονομικού κύκλου εργασιών, κατόπιν ανοιχτού πλειοδοτικού δια-γωνισμού, στον οποίο ήταν η μόνη που υπέβαλε έγκυρη πρόταση, προσφέροντας το αρχι-κό μηνιαίο εγγυημένο μίσθωμα της προκήρυξης: μόλις 2.258 ευρώ. Έτσι, οι επί δύο χρόνια κλειστές τουαλέτες του παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης θα ανοίξουν από τη νέα εταιρεία, η οποία, καταβάλλοντας 2.258 ευρώ τον μήνα συν 2% επί των μηνιαίων εσόδων, θα χρεώ-νει υπηρεσίες που μέχρι σήμερα ήταν δωρεάν: 1 ευρώ για τη χρήση της τουαλέτας και 2 ευ-ρώ για τον αποθηκευτικό χώρο.

Όμως αυτή δεν είναι η μόνη εξωφρενική σύμβαση του ΟΔΑΠ.

Στις 14 Αυγούστου υπέγραψε με την ένωση εταιρειών Space Hellas ΑΕ - Radiant Technologies ΑΕ εξαετή σύμβαση, επίσης με δυνατότητα εξαετούς παράτασης, για τη δια-χείριση, μεταξύ άλλων, του πωλητηρίου της Ακρόπολης, που κατασκευάστηκε με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και είχε κόστος 600.000€ συμπεριλαμβανομέ-νου ΦΠΑ!

Το πωλητήριο περιλαμβάνεται σε σύμβαση διαχείρισης 27 πωλητηρίων στους σημαντικό-τερους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας - Κνωσός, Δελφοί, Μυκήνες, Αιγές κ.ά. - με συνολικό μηνιαίο μίσθωμα 50.600 ευρώ για όλα τα σημεία, πλέον 2% επί των μη-νιαίων εσόδων. Και εδώ η ένωση εταιρειών ήταν η μόνη που έκανε προσφορά.

Ακόμη πιο «αξιοπερίεργο»: από το πωλητήριο του ανθοπωλείου της Βουλής, που αποφα-σίστηκε το 2024 να δοθεί σε ιδιώτη, μέχρι τα 27 πωλητήρια σήμερα, μέσω 11 διαφορετικών διαγωνισμών, ανάδοχος είναι η ίδια ένωση εταιρειών - και σε όλους ήταν η μόνη που υπέ-βαλε προσφορά.

Η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι η ταυτότητά μας, η συλλογική μας μνήμη. Δεν είναι λά-φυρο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και σύντομα θα κληθούν να λογοδοτήσουν όσοι εμπλέ-κονται στην εκποίησή της».