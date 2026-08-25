Το σημείο που συνέβη το δυστύχημα στη Λεωφόρο Φυλής χαρακτηρίζεται από τους κατοίκους της περιοχής ως «παγίδα θανάτου».

Μία 17χρονη νεκρή και τρεις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Φυλής τα ξημερώματα της Τρίτης (25/08).

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 02:00 ξημερώματα Τρίτης στο ρεύμα κυκλοφορίας από τη Χασιά προς τα Άνω Λιόσια. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, 19χρονών, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει αρχικά στο κράσπεδο του πεζοδρομίου σε έναν δρόμο πραγματικά καρμανιόλα.

Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο συνέχισε την ανεξέλεγκτη πορεία του και έπεσε σε μία κολώνα φωτισμού. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, όπου η κολώνα κατέρρευσε, ενώ κομμάτια του οχήματος εκτινάχθηκαν αρκετά μέτρα μακριά.

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Νοσηλεύεται φρουρούμενος ο οδηγός

Το ΙΧ υπέστη τόσο σοβαρές ζημιές, όπου χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες.

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Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και τους πέντε επιβαίνοντες, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.

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Τρεις ακόμη νεαροί, ηλικίας από 17 έως 22 ετών, τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μία ακόμη 17χρονη που επέβαινε στο ΙΧ βρίσκεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΚΑΤ.

Ο 19χρονος οδηγός του οχήματος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

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Επικίνδυνος ο δρόμος

Ο δρόμος που συνδέει τη Χασιά με τα Άνω Λιόσια χαρακτηρίζεται από τους κατοίκους της περιοχής ως «παγίδα θανάτου». Πρόκειται για έναν δρόμο με μεγάλες ευθείες, όπου συχνά παρασύρει τους οδηγούς να αναπτύξουν ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν επικίνδυνες απότομες στροφές. Επιπλέον, σε αρκετά σημεία ο δρόμος δεν έχει επαρκή φωτισμό.

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Στο οδόστρωμα στον χώρο του δυστυχήματος δεν εντοπίστηκαν ίχνη φρεναρίσματος ούτε η εμπλοκή άλλου οχήματος, γεγονός που στρέφει την έρευνα των αρχών στην ταχύτητα με την οποία κινούταν το μοιραίο ΙΧ.