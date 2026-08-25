Την παραίτηση του διεθνολόγου Σωτήρη Σέρμπου από τη θέση του συμβούλου Εξωτερικής Πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολιάζει η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Σε δήλωσή της, η κ. Δούρου υποστηρίζει ότι η αποχώρηση του κ. Σέρμπου προκαλεί ερωτήματα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως αναφέρει, η τουρκική προκλητικότητα κλιμακώνεται και συνεχίζονται οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά.
Η ίδια θέτει σειρά ερωτημάτων για τους λόγους της παραίτησης, συνδέοντάς την μεταξύ άλλων με πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του κ. Σέρμπου για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είχε προκαλέσει την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Παράλληλα, η κ. Δούρου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με την εξωτερική πολιτική και ειδικότερα τη στάση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία.
Όπως υποστηρίζει, η εξέλιξη αυτή θέτει υπό αμφισβήτηση την κυβερνητική ρητορική περί «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο, την οποία χαρακτηρίζει επικοινωνιακή διαχείριση της πραγματικότητας.
Καταλήγοντας, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ασκεί την εξωτερική πολιτική με γνώμονα το κομματικό και εκλογικό όφελος, αντί για μια συνεκτική εθνική στρατηγική. Όπως σημειώνει, η Ελλάδα χρειάζεται μια σταθερή και ολοκληρωμένη πολιτική απέναντι στην Τουρκία, την οποία, σύμφωνα με την ίδια, η κυβέρνηση δεν έχει διαμορφώσει στα επτά χρόνια της διακυβέρνησής της.