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«Το Πρωινό» επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΑΝΤ1 και ο Γιώργος Λιάγκας ανανέωσαν τη συνεργασία τους για τα επόμενα δύο χρόνια, και η εκπομπή «Το πρωινό» επιστρέφει με τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η είδηση έγινε γνωστή στις αρχές του Ιουλίου, έπειτα από την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, ενώ σήμερα, 25 Αυγούστου, κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Τρίτης, δημοσιεύθηκαν οι πρώτες εικόνες με τον Γιώργο Λιάγκα να παίρνει το ρόλο «ψαρά», ένα χόμπι που αγαπά ιδιαίτερα.

Σε αυτό, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος εμφανίζεται με γένια να απολαμβάνει την ηρεμία της θάλασσας και το ψάρεμα, ενώ κοιτώντας την κάμερα αναφέρει:

«Τι να τσιμπήσει ρε φίλε; Δεν βλέπεις τι γίνεται; Τέλος; Μην ψαρώνεται. Επιστρέφουμε! Πιο δυνατοί από ποτέ».

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{https://www.instagram.com/p/DceJtl8j6MF/?hl=el}

«Μην ψαρώνετε! «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ!», αναφέρει η σχετική λεζάντα.