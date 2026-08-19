Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Σε κοινό προορισμό φαίνεται πως απολαμβάνουν τις τελευταίες εβδομάδες του καλοκαιριού ο Γιώργος Λιάγκας και η Νατάσα Θεοδωρίδου, με τον παρουσιαστή και δημοσιογράφο να αναρτά στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μία κοινή τους φωτογραφία.

Ο Γιώργος Λιάγκας, ύστερα από την επίσκεψή του στην Τήνο και στη Μύκονο, ταξίδεψε στις Σεϋχέλλες, ενώ σειρά είχε το Ιόνιο, πραγματοποιώντας μία σύντομη απόδραση στην Άτοκο, από όπου δημοσίευσε και ορισμένα στιγμιότυπα.

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Από την άλλη πλευρά, η Νατάσα Θεοδωρίδου, φαίνεται πως απολαμβάνει μερικές ημέρες ηρεμίας μακριά από τις μουσικές σκηνές, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, με την οποία πόζαρε μέσα στο νερό.

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Έτσι, το βράδυ της Τετάρτης 19 Αυγούστου, ο Γιώργος Λιάγκας, μέσω σχετικής ανάρτησής του στο Instagram, έκανε γνωστό ότι συναντήθηκε εν πλω με την γνωστή καλλιτέχνιδα απαθανατίζοντας τη στιγμή.

«Οι συναντήσεις οι καλοκαιρινές οι θαλασσινές, οι καλύτερες!!!! Με την καλύτερη @natasatheodoridou», έγραψε στη σχετική λεζάντα.

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