«Ποτέ δεν έκρυψα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης από τον ΙΣΑ. Ο Μαζωνάκης δεν ήταν σε κατάσταση να συνεργαστεί για να συνεχιστεί η πλασμαφαίρεση. Η θεραπεία σε άλλο ασθενή που ήταν σε αντίστοιχη κατάσταση πήγε μία χαρά».

Αγνοώντας ακόμη και τη λειτουργία του μηχανήματος η προφυλακισμένη ανειδίκευτη γιατρός Ιωάννα Γάκα, υπέβαλε τον Γιώργο Μαζωνάκη στη διαδικασία πλασμαφαίρεσης χωρίς καν να ενημερωθεί προηγουμένως για το ιατρικό ιστορικό του.

Όπως παραδέχεται η ίδια, τα δύο πρώτα alert του μηχανήματος οφείλονταν στο ότι «δεν είχε ανοίξει τα σωληνάκια για να αρχίσει η ροή του αίματος».

Η κατηγορουμένη η οποία υποστηρίζει στην απολογία της ότι η διαδικασία ξεκίνησε όταν το μηχάνημα έγραφε 14:37:46 στο μηχάνημα, όπου αναφέρεται ένδειξη ανταλλαγής αίματος. Επί σχεδόν μία ώρα φέρεται να προσπαθούσε βασανιστικά να βρει φλέβα στον Γιώργο Μαζωνάκη, έως ότου ο τραγουδιστής, σύμφωνα με τις ισχυρισμούς της, κατέρρευσε γύρω στις 16:20.

Περιγράφοντας όσα προηγήθηκαν η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι στις 15:22:54 πάτησε παύση θεραπείας, επειδή έσπασε μία φλέβα και αφότου βρήκε καινούργια φλέβα, στις τέσσερις παρά τέταρτο άνοιξε ξανά τη ροή αίματος. Όμως ένα λεπτό μετά και πάλι έσπασε μία φλέβα και τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης σηκώθηκε και πήγε στην τουαλέτα. «Έκανε κάποια κίνηση και έσπασε ακόμα μία φλέβα και γι' αυτό είναι η παύση της θεραπείας στις 15:46:15. Μετά από αυτό πήγε στην τουαλέτα και τον περίμενα με σκοπό να ξαναπροσπαθήσω. Στην τουαλέτα είναι το πολύ 5 λεπτά. Όταν επέστρεψε ήταν κανονικός. Τον ξανασύνδεσα στο μόνιτορ του είπα πως έπρεπε να βρω άλλη φλέβα», φέρεται να ισχυρίστηκε.

Η επιδείνωση του Γιώργου Μαζωνάκη

Η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη άρχισε να επιδεινώνεται, όπως είπε η ανειδίκευτη γιατρός ενώ εκείνη επιχειρούσε να βρει άλλες φλέβες. «Βρήκα μία μικρή δεξιά παλάμη, η οποία πάλι έσπασε και μετά κινήθηκα πάλι προς την άλλη πλευρά. Γίνεται θεραπεία με δύο πεταλούδες και στο ίδιο χέρι αρκεί να είναι σε διαφορετική φλέβα. Σπάνια το κάνω. Προσπάθησα σε αυτήν την περίπτωση αλλά δεν τα κατάφερα. Κινήθηκα προς το αριστερό χέρι έβαλα αναισθητική κρέμα στην ραχιαία επιφάνεια της αριστερής άκρας χείρας και ξαναπροσπάθησα, αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανα άλλες δύο φορές σε διπλανές φλέβες αλλά πάλι αποτυχημένα. Είχα αποφασίσει να κάνω μία τελευταία προσπάθεια και αν αποτύχει να σταματήσουμε τη θεραπεία. Δεν θυμάμαι τι ώρα ακριβώς ήταν. Είχε περάσει μισή ώρα περίπου από όταν είχε επιστρέψει από την τουαλέτα. Ξαφνικά, ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, είδα ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε, το οξυγόνο έπεσε από το 98 που ήταν σταθερό στο 89, έπεσε η πίεση του στο 10 με 6, ενώ ήταν 14 με 9 με μέτρηση στο πόδι», φέρεται να υποστηρίζει.

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Η Ιωάννα Γάκα αναφέρθηκε στις ενέργειες που έκανε στον Γιώργο Μαζωνάκη μέχρι να καλέσει το ΕΚΑΒ. Είπε ότι του έβαλε μάσκα οξυγόνου, άρχισε να φωνάζει το σύζυγό της, ζήτησε από τη νοσηλεύτρια να της ετοιμάσει την αδρεναλίνη και ξεκίνησε να κάνει ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή. Μέσα σε περίπου πέντε λεπτά, όπως ανέφερε, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

«Είμαι σε εσωτερικό θρήνο»

Η κατηγορουμένη αρνήθηκε όσα της αποδίδονται, δηλώνοντας συντετριμμένη για το θάνατο του καλλιτέχνη. «Αρνούμαι την κατηγορία όπως μου αποδίδεται. Βρίσκομαι σε έναν εσωτερικό θρήνο ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστώ και όλη αυτή την κατάσταση. Δηλώνω την απόλυτη συντριβή μου για την απώλεια του ασθενή. Θα ένιωθα ακριβώς το ίδιο όποιος κι αν ήταν ο ασθενής μου», είπε και πρόσθεσε: «Δεν ζήτησα εγώ να καθαριστεί ο χώρος. Δεν ήμουν σε θέση να ζητήσω τίποτα. Ήμουν σε απόλυτο σοκ. Το έκαναν με πρωτοβουλία τους οι νοσηλεύτριες».

«Δεν υπάρχουν παρενέργειες»

Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε πως η θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής είναι ακίνδυνη, δεν έχει αντενδείξεις και παρενέργειες, λέγοντας πως δεν πρόκειται ακριβώς για πλασμαφαίρεση, αλλά για «διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος» ενώ συμπλήρωσε: «Δεν μου έχει συμβεί ποτέ καμία παρενέργεια ούτε έχω πληροφορηθεί ποτέ καμία παρενέργεια από την εταιρεία. Συνειδητά σας λέω πως αν πίστευα πως υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος, παρενέργειες δεν θα έκανα ποτέ τίποτα στους ασθενείς μου. Στόχος μου είναι να κάνω μόνο καλό στους ασθενείς μου δεν θα έκανα ποτέ τίποτα που να έβαζε σε κίνδυνο κανέναν άνθρωπο…Μετά τη θεραπεία οι ασθενείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Να οδηγήσουν, να περπατήσουν. Θέλω να σας αναφέρω ότι στο τέλος της θεραπείας το αίμα επιστρέφει κανονικά στον οργανισμό του ασθενούς. Ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία της.

«Ο Μαζωνάκης δεν ήταν σε κατάσταση να συνεχιστεί η θεραπεία»

Η κατηγορουμένη παραδέχτηκε πάντως πως δεν έλαβε πριν ξεκινήσει τη διαδικασία το ιατρικό ιστορικό του Μαζωνάκη. «Δεν πήρα ιατρικό ιστορικό αλλά είδα όλες τις μετρήσεις που κάναμε. Δεν του είπα να φέρει τυχόν πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις. Η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις λόγω της φύσης της διαδικασίας. Η ποσότητα του αίματος που κινείται στο σύστημα αυτό άλλωστε είναι πολύ μικρή. Η εταιρεία λέει ότι η θεραπεία απαγορεύεται μόνο σε παιδιά κάτω των 12 ετών και σε ανθρώπους που δεν έχουν μεγάλο ή καθόλου προσδόκιμο ζωής. Μου είπε ότι ήταν άυπνος και πως ήθελε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Μπορείς να κοιμηθείς κανονικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Δεν ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε να συνεργαστεί για να συνεχίσουμε τη θεραπεία. Δεν υπήρχε καμία αντένδειξη. Έχει τύχει να κάνω τη θεραπεία και σε άλλο ασθενή, ο οποίος ήταν και αυτός σε αντίστοιχη κατάσταση κι η θεραπεία του πήγε μια χαρά», ισχυρίστηκε.

«Δεν είχα κρύψει τα μηχανήματα στους ελέγχους του ΙΣΑ»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών γνώριζε για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης επέμεινε η 56χρονη και μάλιστα τόνισε πως κατά την αυτοψία υπήρχε ασθενής στο ιατρείο που εκείνη την ώρα έκανε θεραπεία. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε: «Τα δύο μηχανήματα που έχω εγώ είναι τα πλέον εξελιγμένα. Το μηχάνημα έχει δηλωθεί στον ΙΣΑ όπως όλα μας τα μηχανήματα και έχει γίνει και έλεγχος το 2025, από τον οποίο υπάρχει και φωτογραφικό υλικό. Όταν έγινε η αυτοψία από τον ΙΣΑ το μηχάνημα ήταν εκεί και την ημέρα της αυτοψίας μάλιστα γινόταν θεραπεία. Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει αναφορά στον έλεγχο του συλλόγου για το μηχάνημα. Έχουν γίνει πολύ έλεγχοι από πολλές αρχές στο ιατρείο μας. Δεν έχω κρύψει το μηχάνημα. Τα έχω δηλώσει στο σύλλογο τα μηχανήματα. Το πρώτο το οποίο αγοράστηκε το 2023 το δήλωσα το 2025».