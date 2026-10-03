Το μήνυμα προς την Βρετανία.

Τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας υπογράφησαν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Βούλγαρο ομόλογο του Ρούμεν Ράντεφ να δίνουν το παρών. Μάλιστα, ο Έλληνας πρωθυπουργός έστειλε σκληρό μήνυμα προς την Βρετανία για το μείζον θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα.

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«Τα μνημεία, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους. Είναι η ίδια αρχή, η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου που διαπερνά την προσπάθεια μας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτά δεν αποτελούν άψυχα αντικείμενα του χθες. Είναι τεκμήρια σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης για να προσθέσει:

«Όταν τα αποσπάς από εκείνο, ακρωτηριάζεις την ίδια τους την υπόσταση, αλλοιώνοντας βάναυσα την ιστορική αλήθεια. Οφείλουμε όλοι να επανεκτιμήσουμε ιστορικές δοξασίες και βεβαιότητες. Θέλω να είμαι σαφής. Η Ελληνική θέση δεν υπαγορεύεται από μία αόριστη εθνική διεκδίκηση, ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση την αποστολή των μουσείων σε όλον τον κόσμο.

Ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και αυτοτελή περίπτωση και γι αυτό δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών, τεχνικών ζητημάτων. Αφορά την αποκατάσταση της αισθητικής και νοηματικής ακεραιότητας ενός πραγματικά οικουμενικού μνημείου που παραμένει βίαια διαμελισμένο. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί. Δεν πρόκειται να δεχθούμε διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Ήρθε η ώρα της αλήθειας και της λογικής».

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Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν και οι υπουργοί Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνα Μενδώνη και της Βουλγαρίας Εφτίμ Μιλόσεφ. Πριν την έναρξη της εκδήλωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεναγήθηκε στην έκθεση των κειμηλίων που επιστράφηκαν από τη Βουλγαρία. Η έκθεση αυτή φιλοξενείται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και θα λειτουργήσει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου.