Το ισχυρό πλήγμα που δέχονται ήδη τα νοικοκυριά αποκαλύπτεται και στα επίσημα στοιχεία.

Σοβαρές πιέσεις στα νοικοκυριά για το χειμώνα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα. Όλα φανερώνουν ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας με μεγάλα μέτωπα ακρίβειας και εκτίναξη τιμών σε πολλά μέτωπα, ενώ έρχεται και νέα αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ με ότι αυτό σημαίνει για τις δόσεις των δανείων.

Το ισχυρό πλήγμα που δέχονται ήδη τα νοικοκυριά αποκαλύπτεται και στα επίσημα στοιχεία. Ειδικότερα, δύο μέτωπα ακρίβειας κάνουν τη διαφορά εις βάρος της Ελλάδας σε σύγκριση με την ευρωζώνη, με αποτέλεσμα να έχει εκτοξευθεί ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και η επίμονη ανατίμηση των υπηρεσιών. Και στα δύο, οι αυξήσεις ξεπερνούν αισθητά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και κρατώντας τον πληθωρισμό υψηλά, παρά τη συγκράτηση των τιμών στα τρόφιμα και στα βιομηχανικά αγαθά.

Βαρύ το χτύπημα σην ενέργεια, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 25,4% τον Σεπτέμβριο, έναντι 18,8% στην Ευρωζώνη. Πρόκειται για την 4η υψηλότερη αύξηση μεταξύ των χωρών του ευρώ, με την απόσταση από τον μέσο όρο να φτάνει τις 6,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Το δεύτερο ισχυρό χτύπημα προέρχεται από τις υπηρεσίες. Στην Ελλάδα ακρίβυναν κατά 6,3%, έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη, καταγράφοντας την πέμπτη υψηλότερη αύξηση. Ο ελληνικός ρυθμός είναι σχεδόν διπλάσιος, δείχνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις εκτείνονται πέρα από την ενέργεια.

Αυτό αποτυπώνεται και στον δομικό πληθωρισμό, δηλαδή στον δείκτη που εξαιρεί την ενέργεια, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό ο οποίος διαμορφώθηκε στο 4,5% στην Ελλάδα, έναντι 2,5% στην Ευρωζώνη.

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Η κατάσταση θα ήταν χειρότερη εάν δεν καταγραφόταν μείωση τιμών κατά 0,7% στα επεξεργασμένα τρόφιμα (έναντι ανόδου 0,4% ανά την Ευρωζώνη), κάτι που θα φανεί αν θα έχει συνέχεια μετά την «συμφωνία κυρίων» που υπήρξε μεταξύ υπουργείου Ανάπτυξης και σούπερ μάρκετ.

Με αυτές τις δύο κατηγορίες να ασκούν ισχυρές πιέσεις, ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, έναντι 3,8% στην Ευρωζώνη. Η διαφορά διαμορφώνεται πλέον στις 1,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η Ελλάδα κατέγραψε την 4η χειρότερη επίδοση.

Η επιτάχυνση στην Ελλάδα είναι έντονη, καθότι από 2,7% τον Ιούλιο, ο γενικός δείκτης ανέβηκε στο 3,7% τον Αύγουστο και στο 5,1% τον Σεπτέμβριο. Μέσα σε δύο μήνες, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού αυξήθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Αντίστοιχα, η αύξηση των τιμών στις υπηρεσίες επιταχύνθηκε από 3,1% τον Ιούλιο σε 4,5% τον Αύγουστο και 6,3% τον Σεπτέμβριο. Στην ενέργεια, ο ρυθμός ανατιμήσεων εκτοξεύθηκε από περίπου 15% τους προηγούμενους μήνες στο 25,4%.

Το επόμενο μέτωπο της ακρίβειας

Στην Ευρωζώνη, η ενέργεια καταγράφει επίσης επιτάχυνση, από 14,3% τον Αύγουστο σε 18,8% τον Σεπτέμβριο, ενώ οι υπηρεσίες από 3% σε 3,2%. Η Ελλάδα, όμως, εμφανίζει εντονότερη επιδείνωση και στα δύο μέτωπα.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι ενεργειακές ανατιμήσεις θα μεταφερθούν ακόμη περισσότερο στις τιμές τροφίμων και βιομηχανικών αγαθών, περιορίζοντας τα σημερινά αναχώματα. Τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που αναμένονται στις 9 Οκτωβρίου, θα δώσουν σαφέστερη εικόνα για τις επιμέρους εστίες της ακρίβειας και τον ρόλο των μεταφορών στην άνοδο των υπηρεσιών.

Νέο «άλμα» στις παγκόσμιες τιμές αγροτικών προϊόντων τον Σεπτέμβριο

Νέα άνοδο κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο οι διεθνείς τιμές των βασικών αγροτικών προϊόντων, καθώς οι ανησυχίες για τις καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τις διαταραχές στις μεταφορές, ενίσχυσαν τις πιέσεις στις παγκόσμιες αγορές.

Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO διαμορφώθηκε στις 136 μονάδες, αυξημένος κατά 1,5% σε μηνιαία βάση και κατά 5,8% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025.

«Βλέπουμε μια επίμονη και ολοένα πιο ευρεία συσσώρευση στις παγκόσμιες τιμές των βασικών προϊόντων, καθώς οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ και τη Μαύρη Θάλασσα συνδυάζονται με κλιματικούς κραδασμούς, ασκώντας πιέσεις στην ενέργεια, τις μεταφορές και βασικά τρόφιμα», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, Μάξιμο Τορέρο.

Όπως πρόσθεσε, «Εάν συνεχιστούν, αυτές οι πιέσεις σύντομα θα μετακυλιστούν στις τιμές των τροφίμων καταναλωτή, ιδίως στις χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές τροφίμων και ενέργειας».

Σημαντική ήταν η άνοδος που σημείωσε ο Δείκτης Τιμών Δημητριακών του FAO, ο οποίος αυξήθηκε κατά 5,1% σε σχέση με τον Αύγουστο, ενώ διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο 17,2% υψηλότερα από τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου του 2025.