Εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο στην χώρα σύμφωνα με την Eurostat.

Έντονη κλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία αλλά και στην ευρωζώνη ευρύτερα, έδειξε η μέτρηση του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) της Eurostat τον Σεπτέμβριο.

Αισθητή άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, με τη χώρα να κινείται υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5,1% σε ετήσια βάση, από 3,7% τον Αύγουστο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,8%.

Υψηλές πληθωριστικές πιέσεις

Η εξέλιξη τοποθετεί την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη. Υψηλότερο ετήσιο πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο εμφανίζουν η Λιθουανία με 6,1%, η Βουλγαρία με 5,6% και η Κύπρος και το Λουξεμβούργο με 5,2%. Η Ισπανία βρίσκεται οριακά χαμηλότερα από την Ελλάδα, στο 5%.

Η επιτάχυνση δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο. Στο σύνολο της Ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτιμάται ότι ανέβηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, έναντι 3,2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Κύρια πηγή πιέσεων

Κύρια πηγή των πιέσεων είναι η ενέργεια, όπου ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών εκτινάχθηκε στο 18,8%, από 14,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, με πληθωρισμό 3,2% έναντι 3%, ενώ οι τιμές στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό αυξήθηκαν κατά 1,4%, από 1,1%. Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά ο ρυθμός περιορίστηκε ελαφρά στο 1,1%, από 1,2%.

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Ενδεικτική της έντασης της ενεργειακής επιβάρυνσης είναι και η μηνιαία μεταβολή των τιμών ενέργειας, η οποία διαμορφώθηκε στο 3,9%. Αντίθετα, οι υπηρεσίες υποχώρησαν κατά 0,7% σε σχέση με τον Αύγουστο. Ο πληθωρισμός χωρίς την ενέργεια εκτιμάται στο 2,3%, ενώ ο δείκτης που εξαιρεί ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό διαμορφώνεται στο 2,5%.

Οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν μεγάλες. Στη Γερμανία ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 3,3%, στη Γαλλία στο 3,4% και στην Ιταλία στο 4,1%, ενώ χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφουν η Μάλτα με 2,4% και η Φινλανδία με 2,6%.