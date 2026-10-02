Η κίνηση οδηγεί σε αντίστοιχη μείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους και αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην αξιοποίηση των κεφαλαίων που ανακτήθηκαν από τις συμμετοχές του Δημοσίου στις τράπεζες.

Η Ελλάδα προχώρησε την Πέμπτη στην αποπληρωμή 2,5 δισ. ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), αξιοποιώντας έσοδα από την επανιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει στο παρελθόν στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Η κίνηση οδηγεί σε αντίστοιχη μείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους και αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην αξιοποίηση των κεφαλαίων που ανακτήθηκαν από τις συμμετοχές του Δημοσίου στις τράπεζες μετά την πολυετή διαδικασία εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

«Ένδειξη προόδου»

«Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του EFSF, Πιερ Γκραμένια. Όπως επισήμανε, τα έσοδα από την επανιδιωτικοποίηση των τραπεζών αποτυπώνουν με χειροπιαστό τρόπο την ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού τομέα μετά την κρίση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρησιμοποίηση μέρους αυτών των εσόδων για την αποπληρωμή του EFSF μειώνει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας και παράλληλα «στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης προς την αγορά», χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη θετική για τη χώρα.

Η διαδικασία είχε δρομολογηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου, όταν η Ελλάδα ενημέρωσε τον EFSF και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για έσοδα περίπου 4 δισ. ευρώ που συνδέονται με το ΤΧΣ και βρίσκονταν στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), μετά τη συγχώνευσή της με το Ταμείο.

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Ο EFSF και ο ESM διαθέτουν, βάσει των σχετικών συμβάσεων, δικαιώματα αποπληρωμής επί των εσόδων της ΕΕΣΥΠ που προέρχονται από τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών και συνδέονται με τη χρηματοδότηση που είχαν παράσχει στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο EFSF άσκησε τα δικαιώματά του για ποσό 2,5 δισ. ευρώ από τα διαθέσιμα έσοδα. Η καταβολή κατευθύνθηκε στον EFSF λόγω του υψηλότερου κόστους των συγκεκριμένων δανείων σε σύγκριση με εκείνα του ESM. Οι δύο ευρωπαϊκοί μηχανισμοί διατηρούν τα συμβατικά τους δικαιώματα επί του υπολοίπου ποσού.

Η αποπληρωμή έχει παράλληλα άμεση επίπτωση στον χρηματοδοτικό σχεδιασμό του EFSF. Μετά την καταβολή των 2,5 δισ. ευρώ από την Ελλάδα, το πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου για το 2026 περιορίζεται στα 16,5 δισ. ευρώ που έχουν ήδη αντληθεί από τις αγορές κατά τη διάρκεια του έτους.