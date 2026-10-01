«Οι ενέργειες της Τουρκίας εντάσσονται σε μία διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου», αναφέρουν μεταξύ άλλων.

Με την παράτυπη τουρκική NAVTEX (953/26), η Τουρκία εξήγγειλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

«Η ενέργεια αυτή συνιστά μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια», τονίζουν χαρακτηριστικά.

«Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), μονομερείς ενέργειες για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, χωρίς τη συναίνεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στερούνται νομικής βάσης και παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», αναφέρουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν:

«Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μία διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

»Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις, υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και λειτουργούν εις βάρος της περιφερειακής σταθερότητας», καταλήγουν.

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«Καμία πόντιση χωρίς δική μας άδεια»

Δεν θα επιτρέψουμε καμία δραστηριότητα χωρίς την άδειά μας, τονίζει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφορικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, κάθε δραστηριότητα πόντισης καλωδίων ή αγωγών, καθώς και κάθε επιστημονική ερευνητική δραστηριότητα που πραγματοποιείται στην υφαλοκρηπίδα μας, πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, ως παράκτιο κράτος», αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας και συνεχίζει:

«Η χώρα μας, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιου κράτους στην υφαλοκρηπίδα την οποία διαμορφώνουν οι συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων δικαιοδοσιών που έχει συνάψει η Τουρκία με την ΤΔΒΚ και τη Λιβύη και την οποία έχει δηλώσει στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, δεν θα επιτρέψει καμία δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας χωρίς άδεια».

«Ευαίσθητες» ισορροπίες στην Κύπρο

Σχολιάζοντας τη σημερινή παρέλαση στη Λευκωσία για τα 66 χρόνια της Ανεξαρτησίας της Κύπρου, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι «παρακολουθήθηκε στενά»: «Η στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθήθηκε στενά. Όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, υπογραμμίζουμε για ακόμη μία φορά ότι οι συνεχιζόμενες εξοπλιστικές δραστηριότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και οι στρατιωτικές συνεργασίες που αναπτύσσει με τρίτες χώρες, επηρεάζουν αρνητικά τις ευαίσθητες ισορροπίες και το κλίμα ασφάλειας στο νησί.

»Είναι σαφές ότι οι προκλητικές ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας δεν συμβάλλουν στις προσπάθειες για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί. Αντιθέτως, αυξάνοντας την ένταση, βλάπτουν το κλίμα σταθερότητας.

»Ως εγγυήτρια χώρα, επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό είναι δυνατή μόνο με την αναγνώριση της κυρίαρχης ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού.

»Η χώρα μας, όπως και στο παρελθόν, έτσι και σήμερα και στο μέλλον, θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, σε συνεργασία με τις αρχές της ΤΔΒΚ, για την προστασία της ασφάλειας, της ειρήνης και της ευημερίας του τουρκοκυπριακού λαού».