Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έδωσε τη δική του απάντηση σε συζήτηση που δημιουργήθηκε για ένα σχόλια που αφορά στην Ιωάννα Τούνη.

Με τον δικό του τρόπο θέλησε να απαντήσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη συζήτηση που έχει ανοίξει και στις αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί γύρω από μία απάντησή του σε σχόλιο που αφορούσε την Ιωάννα Τούνη.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός επιχειρηματίας μέσα από δύο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media αναφέρθηκε έμμεσα σε όσες εκπομπές ασχολούνται μαζί και με την προσωπική του ζωή.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει κινηθεί νομικά σε ότι αφορά σχόλια χρηστών που θίγουν τον ίδιο, την προσωπική του ζωή ή τον γιο του Πάρη.

Όπως εξήγησε, δέχθηκε σχόλια που έθιγαν τη σχέση του με τον μικρό Πάρη, ενώ σε επόμενη ανάρτηση δημοσίευσε ορισμένα από τα μηνύματα που έλαβε, αποκρύπτοντας ωστόσο την ταυτότητα των χρηστών.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν σε ένα σχόλιο που αφορούσε την τωρινή του σχέση και έθιγε την Ιωάννα Τούνη, ο ίδιος είχε απαντήσει «Ευχαριστώ πολύ».

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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, εξηγεί αρχικά ότι στο Instagram έχει βάλει μία ευγενική αυτοματοποιημένη απάντηση, η οποία εμφανίζεται κάτω από όποιο σχόλιο και αν λάβει, είτε θετικό, είτε αρνητικό.

«Καλό μήνα και από δω γιατί δεν πρόλαβα να σας τα πω. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων ρε παιδί μου, επειδή πέφτετε σε αυτή τη λούπα. Στο Instagram μου έχω βάλει μια αυτοματοποιημένη απάντηση. Απάντηση σε οτιδήποτε και αν γραφτεί, καλό ή κακό, για μένα ή για κάποιον άλλο. Και αυτή η απάντηση είναι πάντα ευγενική.

Γιατί εγώ έτσι έχω μάθει. Να είμαι καλοπροαίρετος σαν άνθρωπος, ακόμα και ένα κακό να μου πούνε… δεν πειράζει ρε παιδιά, καλή καρδιά… Τώρα κάποιες εκπομπές που δεν το καταλάβανε και κάνανε, πώς να το πω, θέμα γιατί δεν έχουνε θέμα. Και ασχοληθήκανε με το συγκεκριμένο σχόλιο που κάποιος έγραψε κάτι για την Ιωάννα, ενώ για τα άλλα σχόλια που με βρίζουν από κάτω και απαντάω με ευγένεια δεν θα μπορούσε να γίνει ωραίο πικάντικο θέμα… Ενώ για την Ιωάννα γίνεται ωραίο πικάντικο θέμα… για να υπάρχει όλο αυτό, έκαναν ολόκληρο θέμα. Και δεν θα σταθώ μόνο στις εκπομπές, θα σταθώ και σε κάποιους άλλους υπερασπιστές του δικαίου που κάποτε τσακωνόντουσαν με την Ιωάννα και τώρα βγαίνουν υπέρμαχοι και την αγαπάνε και την υπερασπίζονται για να πάρουν λίγο από την αγάπη της».

Σε επόμενο βίντεο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρεται σε μία παλαιότερη τοποθέτηση της Ιωάννας Τούνη, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει σε ποιο περιστατικό εστιάζει.

Παράλληλα, μέσα από τη δήλωσή του αναφέρεται σε σχόλια που λαμβάνει από χρήστες και αφορούν τη σχέση του με τον γιο του, Πάρη, αποκαλύπτοντας ότι έχει κινηθεί νομικά: «Από την αγάπη της και γενικότερα να πάρουν και λίγο προβολή μπας και τους γράψει και καμιά εκπομπή και τους ξαναθυμηθούνε. Γιατί τελικά η θέση τους δεν είναι μόνο εκεί δίπλα που είχε πει η Ιωάννα, είναι και κάπου αλλού. Θα σας βάλω λίγο τα σχόλια να τα δείτε από κάτω, γιατί κάποιοι κάνουν και κριτική του τύπου ότι μην ξαναπάρει το παιδί, μη μου ξαναδώσεις το παιδί και τέτοια πράγματα, που έχω κινηθεί νομικά, αλλά δεν πειράζει. Καλό μήνα, έτσι λίγο πραγματικά, για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Αυτά».