Γιατί στο Μαξίμου λένε πως «ο στόχος επιτεύχθηκε»!

Ο στόχος επετεύχθη λένε στο Μαξίμου για την απάντηση Μητσοτάκη σε ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη στο Instagram με αφορμή τα εγκαίνια μαγαζιού που ανοίγει σήμερα στο Παρίσι.

«Σας παρακαλώ ΜΗΝ έρθετε» έγραψε η Τούνη αφήνοντας υπονοούμενο για τα περί γκαντεμιάς. Με τον πρωθυπουργό να της απαντάει καθώς πετούσε για Παρίσι: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε... »!

Αποτέλεσμα αυτού του διαδικητικού διαλόγου Μητσοτάκη - Τούνη, το Instagram του πρωθυπουργού παρουσίασε απροσδόκητη αύξηση σε followers. Και μάλιστα σε κοινά που δεν ασχολούνται με την πολιτική όπως οι νέοι και οι γυναίκες.

Λ.Ι.