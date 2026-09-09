Οι «αιματηρές» και οι «σασπένς» εσωκομματικές κόντρες - Στα... χαρακώματα Άδωνις Γεωργιάδης- Μάριος Σαλμάς.

Ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης όσο κι αν ακούγεται παράδοξο είναι ο εαυτός της. Και βασικά ο «κακός» εαυτός της. Είτε αφορά λάθος πολιτικές είτε κρούσματα διαφθοράς είτε θέματα συμπεριφοράς απέναντι σε ιστορικά στελέχη της Ν.Δ.

Με δεδομένη την αδυναμία – επί του παρόντος- της αντιπολίτευσης να προκαλέσει σοβαρό ρήγμα στην κυβέρνηση και να φέρει την ανατροπή, ρόλο αντιπολίτευσης έχει αναλάβει μέρος της παλιάς Ν.Δ. Με πρώτο τον Αντώνη Σαμαρά.

Κριτική, όμως, δέχεται η κυβέρνηση και από στελέχη που την έχουν υπηρετήσει. Που όταν διαπιστώνουν λάθη αισθάνονται την ανάγκη να τα επισημάνουν. Όπως ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό και σημερινός Πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γ. Μπρατάκος. Που δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις «λειψές»- όπως είπε- εξαγγελίες υπέρ των επιχειρήσεων.

Οι εσωκομματικές κόντρες έχουν αρχίσει και αναμένονται να κορυφωθούν το επόμενο διάστημα. Άλλες θα έχουν σασπένς όπως αυτή του Άδωνι Γεωργιάση με τον Μάριο Σαλμά. Άλλες θα είναι αιματηρές όπως η σύγκρουση σε επίπεδο αρχηγών και άλλες απλώς θα γρατζουνάνε την κυβέρνηση εφόσον θα έρχονται από τα ενδότερα...

Μετωπική Μητσοτάκη – Σαμαρά

Η κορυφαία κόντρα φυσικά αφορά την προσωπική αναμέτρηση του Κ. Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά. Σύγκρουση που εγκαινιάστηκε στην ΔΕΘ… Όταν ο πρωθυπουργός έριξε την πρώτη εσωκομματική «σφαίρα» προς τον Αντώνη Σαμαρά. «Έχει την τεχνογνωσία να βλάπτει την παράταξη της Ν.Δ.» είπε ο Κ. Μητσοτάκης. Με τον Αντώνη Σαμαρά να ανταποδίδει: «Το ποιος διαθέτει «τεχνογνωσία» για να βλάψει την παράταξη δεν αποτελεί απόφαση της οικογένειας Μητσοτάκη, αλλά κρίνεται από τον ίδιο τον κόσμο της παράταξης» απάντησε ο πρώην πρωθυπουργός και πήρε φωτιά η Ν.Δ.

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Και το ερώτημα είναι ποιος κέρδισε από την πρώτη εμφύλια σύγκρουση σε επίπεδο κορυφής.

Το Μαξίμου υποστηρίζει ότι ο Αντώνης Σαμαράς έπεσε στα μάτια των ψηφοφόρων της Ν.Δ. Αφού επιτέθηκε στον πρωθυπουργό ενώ ακόμη δεν είχε ολοκληρώσει την παρουσία του στη ΔΕΘ. Με την Ντόρα Μπακογιάννη να συνεπικουρεί λέγοντας ότι δυσαρεστημένα στελέχη της Ν.Δ. ενοχλήθηκαν τόσο πολύ με την στάση Σαμαρά ώστε αποφάσισαν να ξαναψηφίσουν τον Κ. Μητσοτάκη. Παρότι ήταν έτοιμοι να τον καταψηφίσουν.

Στον αντίποδα, στο Σαμαρικό μπλοκ υπάρχει η πεποίθηση ότι κερδισμένος βγήκε ο πρώην πρωθυπουργός. Με τον Σαμαρικό Άκη Γεροντόπουλο να δηλώνει: «Θα προτείνω στον κύριο Σαμαρά να στείλει λουλούδια στον κύριο Μητσοτάκη, διότι του κάνει τζάμπα διαφήμιση» είπε χαρακτηρίζοντας «δώρο» το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατέστησε τον Αντώνη Σαμαρά αντίπαλο του στην ΔΕΘ. Διαφημίζοντάς τον σε όλη την Ελλάδα που παρακολουθούσε την Συνέντευξη Τύπου.

Η αλήθεια είναι ότι ο μεν πρωθυπουργός αναγκάστηκε να επιτεθεί στον Αντώνη Σαμαρά για να «μπετονάρει» το εκλογικό του σώμα. Και ότι ο Αντώνης Σαμαράς από «αουτσάιντερ» μπαίνει με αξιώσεις στην προεκλογική Νεοδημοκρατική αρένα.

Μετωπική Άδωνι Γεωργιάδη – Μάριου Σαλμά

Αναμένεται να είναι η πιο σπαρταριστή κόντρα στον εμφύλιο Μητσοτακικών- Σαμαρικών.

Ο Μάριος Σαλμάς την προηγούμενη Τετάρτη πήρε και επίσημα το χρίσμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Θα είναι υποψήφιος του νέου δεξιού κόμματος (το οποίο σημειωτέων δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί) στον Β΄ Τομέα της Αθήνας. Εκεί δηλαδή που πολιτεύεται ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αυτός ήταν άλλωστε και ο κύριος λόγος που ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να τον κατεβάσει στον Βόρειο τομέα και όχι στην Αιτωλοακαρνανία όπου ο Μ. Σαλμάς θα εκλεγόταν με κλειστά μάτια. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τα «βαριά» ονόματα της Ν.Δ. Τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Κ. Χατζηδάκη, τον Π. Μαρινάκη , την Ν. Κεραμέως και πολλούς ακόμη κυβερνητικούς βουλευτές.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης που έπιασε πρώτος το υπονοούμενο άρχισε, ήδη, τις τροχιοδεικτικές βολές εναντίον του. Απείλησε, λοιπόν, ευθέως τον Μάριο Σαλμά ότι αν κατέβει υποψήφιος με τον Αντώνη Σαμαρά θα αποκαλύψει τον ρόλο του στην υπόθεση Novartis.

«Ο κ. Σαλμάς πάνω στα νεύρα του για την δήλωση μου ότι εάν τον κατεβάσει υποψήφιο ο Αντώνης Σαμαράς θα αποκαλύψω όσα έλεγε ο Σαλμάς για τον Σαμαρά και την σκευωρία Novartis, παραδέχθηκε ότι αυτός ξεκίνησε την υπόθεση Novartis στην Ελλάδα» είπε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «Ο κ. Σαμαράς για λόγους καθαρά ανθρώπινης αξιοπρέπειας, θα αποκλείσει φαντάζομαι την πολιτική τους συνεργασία. Άλλωστε ο κ. Σαμαράς έχει δηλώσει ότι αυτούς που ξεκίνησαν αυτή την σκευωρία θα τους πάει «μέχρι τέλους»…

Τι υπονοεί ο Άδωνις Γεωργιάδης; Ότι ο Μάριος Σαλμάς ήταν έτοιμος να καταθέσει στις ΗΠΑ για το σκάνδαλο Novartis ως προστατευόμενος μάρτυρας εναντίον υπουργών της Ν.Δ. συμπεριλαμβανομένου και του Αντώνη Σαμαρά. Με τον Μ. Σαλμά να επιμένει ότι του έγινε πρόταση αλλά την απέρριψε..

Σφοδρή ενόχληση για τη δήλωση Μπρατάκου

Και σαν να μην έφθανε ο πονοκέφαλος του Μαξίμου με τον Αντώνη Σαμαρά ήρθε και ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, Γιάννης Μπρατάκος να βάλει το κερασάκι στην ενδοκυβερνητική ...τούρτα. Ένα 24ωρο μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού ο σημερινός Πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπερασπίστηκε τις επιχειρήσεις και έστρεψε ευθέως τα βέλη του στην κυβέρνηση. Αφορμή, η μείωση της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις η οποία σύμφωνα με τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη θα ξεκινήσει το ’28 και θα ολοκληρωθεί το ΄34. «Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι» δήλωσε ο κ. Μπρατάκος «παγώνοντας» όλους τους πρώην συντρόφους του στο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews o εκνευρισμός από τις δηλώσεις Μπρατάκου περίσσεψε στο πρωθυπουργικό περιβάλλον. Με τον ίδιο να δέχεται απανωτά τηλεφωνήματα και τους αρμόδιος υπουργούς να σπεύδουν σε διευκρινιστικές δηλώσεις. Τέτοιες που να αποκρούουν τους ισχυρισμούς Μπρατάκου χωρίς , ωστόσο, να φαίνεται ότι τον αδειάζουν.

Στο παρασκήνιο, ωστόσο, βρέθηκε η - «πυροσβεστική» μεν αντικρουόμενη δε- φόρμουλα. Ώστε όλοι να έχουν δίκιο και κανείς άδικο. Ο μεν Μπρατάκος επειδή ως επικεφαλής των επιχειρήσεων οφείλει να εκφράζει τα παράπονα τους. Η δε κυβέρνηση επειδή τόσα είχε να δώσει τόσα έδωσε..