Το AfD εκτινάχθηκε στην πρώτη θέση στις κρατιδιακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ την Κυριακή, φέρνοντας ένα ακροδεξιό κόμμα σε απόσταση αναπνοής από την εξουσία σε κρατιδιακό επίπεδο για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Την ώρα που η νίκη της ακροδεξιάς στη Γερμανία προκαλεί ανατριχίλα στο ευρωπαϊκό κατεστημένο, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού πολλοί πανηγυρίζουν.

«Μπράβο!» έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα X, σχολιάζοντας την ανάρτηση της συμπροέδρου της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), Άλις Βάιντελ, η οποία συνεχάρη τον επικεφαλής υποψήφιο του κόμματος, Ούλριχ Ζίγκμουντ.

{https://x.com/elonmusk/status/2096732358690910551}

«Ουάου! Το Λαϊκιστικό Κόμμα στη Γερμανία είχε μόλις μια πραγματικά μεγάλη νύχτα. Βαρέθηκαν επιτέλους τους απολύτως φρικτούς κανόνες και ρυθμίσεις για τη μετάναστευση που έχουν βλάψει τόσο πολύ τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο, και δεν θα το ανεχτούν πλέον! MGGA», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social την Τρίτη - προσαρμόζοντας το MAGA (Make America Great Again) στα γερμανικά δεδομένα.

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Υπενθυμίζεται πως το κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) - το οποίο φλερτάρει με τη ναζιστική κληρονομιά και διαχωρίζει τους Γερμανούς σε «βιολογικούς» και «Γερμανούς του διαβατηρίου» - σχεδόν διπλασίασε το ποσοστό του στις τοπικές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ. Την ίδια στιγμή, το κεντροδεξιό CDU του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς κατέρρευσε στο 17,2% - λιγότερο από το μισό του ποσοστού που είχε λάβει στην ίδια εκλογική αναμέτρηση πριν από πέντε χρόνια - ενώ το κεντροαριστερό SPD, ο άλλος βασικός πυλώνας διακυβέρνησης της Γερμανίας τα τελευταία εξήντα περίπου χρόνια, συγκέντρωσε μόλις το 9,3%.