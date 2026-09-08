Η νίκη της ακροδεξιάς «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD) στις εκλογές της Κυριακής στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ αποτελεί σημείο καμπής στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας.

Έξι στους δέκα πολίτες της Σαξονίας-Άνχαλτ θεωρούν ότι η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) θα πρέπει να αναλάβει τη διακυβέρνηση του κρατιδίου μετά την άνετη επικράτησή της στις πρόσφατες εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση του δημόσιου δικτύου MDR.

Ειδικότερα, το 57% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της ανάληψης της διακυβέρνησης από το πρώτο κόμμα, ενώ το 37% εκφράζει αντίθετη άποψη.

Παράλληλα, η κοινή γνώμη εμφανίζεται προβληματισμένη για την επόμενη μέρα, καθώς η πλειοψηφία των πολιτών (53%) εκτιμά ότι το πολιτικό μέλλον του κρατιδίου θα επιδεινωθεί. Αντίθετα, μόλις το 30% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει αισιόδοξο, περιμένοντας βελτίωση της κατάστασης.

Υπενθυμίζεται πως το κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) - το οποίο φλερτάρει με τη ναζιστική κληρονομιά και διαχωρίζει τους Γερμανούς σε «βιολογικούς» και «Γερμανούς του διαβατηρίου» - σχεδόν διπλασίασε το ποσοστό του στις τοπικές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ. Την ίδια στιγμή, το κεντροδεξιό CDU του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς κατέρρευσε στο 17,2% - λιγότερο από το μισό του ποσοστού που είχε λάβει στην ίδια εκλογική αναμέτρηση πριν από πέντε χρόνια - ενώ το κεντροαριστερό SPD, ο άλλος βασικός πυλώνας διακυβέρνησης της Γερμανίας τα τελευταία εξήντα περίπου χρόνια, συγκέντρωσε μόλις το 9,3%.