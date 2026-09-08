Το όραμα του ακροδεξιού AfD για τη Γερμανία φέρνει στο προσκήνιο τις πιο σκοτεινές σελίδες του παρελθόντος...

Το ακροδεξιό κόμμα AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία) κατέκτησε την πρώτη θέση στις περιφερειακές εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, συγκεντρώνοντας το 44% των ψήφων. Ωστόσο, το αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό κόμμα υπολείπεται τριών εδρών από την απόλυτη πλειοψηφία, που σημαίνει ότι πρέπει είτε να αναζητήσει εταίρο για σχηματισμό κυβέρνησης είτε να κυβερνήσει από θέση μειοψηφίας.

Και οι δύο επιλογές σημαίνουν ότι πολλές από τις προτάσεις του προεκλογικού του προγράμματος μπορεί να μην υλοποιηθούν ποτέ. Τα παραδοσιακά κόμματα της Γερμανίας αρνούνται εδώ και χρόνια να συνεργαστούν με το AfD, δημιουργώντας αυτό που έχει γίνει γνωστό ως «τείχος προστασίας» (firewall) απέναντι στην ακροδεξιά.

Πιθανή θεωρείται μια συμφωνία με το ακροαριστερό BSW, το οποίο χθες Δευτέρα επέκρινε την πολιτική του «τείχους προστασίας» και μοιράζεται με το AfD ορισμένες από τις θέσεις του σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική της Γερμανίας και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι ηγέτες του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ επιδιώκουν επίσης να προσεγγίσουν πιο δεξιές τάσεις των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), του βασικού συντηρητικού κόμματος στη χώρα. Ωστόσο, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, έχει αποκλείσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία.

Το AfD - κόμμα που η γερμανική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας έχει χαρακτηρίσει ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση - δεν κρύβει την επιθυμία του να χρησιμοποιήσει την εξουσία στη Σαξονία-Άνχαλτ ως πρότυπο για την υπόλοιπη χώρα. Ο υποψήφιός του για την πρωθυπουργία του κρατιδίου, Ούλριχ Ζίγκμουντ, είχε δηλώσει στο CNN κατά την προεκλογική περίοδο ότι η νίκη του AfD θα έβαζε τέλος σε ορισμένες από τις «τρελές» πολιτικές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Πριν όμως από όλα αυτά, το κόμμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της Σαξονίας-Άνχαλτ, καθώς και τις δυσκολίες που συνεπάγεται η μετάβαση από την αντιπολίτευση στη διακυβέρνηση.

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To ανατριχιαστικό μανιφέστο του AfD

Ακολουθεί αναλυτική ματιά στο 258 σελίδων προεκλογικό πρόγραμμα του AfD - ένα ριζοσπαστικό πολιτικό σχέδιο που αποτυπώνει τις επιδιώξεις του κόμματος, τόσο στη Σαξονία όσο και σε ολόκληρη τη Γερμανία.

«Επαναμετανάστευση»

Στο επίκεντρο του προγράμματος του AfD βρίσκεται η αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής. Μεταξύ άλλων, το κόμμα ζητά την άμεση απέλαση μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα, την επέκταση των εγκαταστάσεων κράτησης και την επιστροφή ανθρώπων που δεν είναι γερμανικής καταγωγής στις χώρες προέλευσής τους - μια πολιτική που αποκαλεί «επαναμετανάστευση» (remigration).

Το AfD υποστηρίζει ότι η Σαξονία έχει «εξαντλήσει» τη δυνατότητά της να υποδέχεται πρόσφυγες, «όχι μόνο από άποψη ασφάλειας, αλλά και από άποψη ταυτότητας».

«Οι άνθρωποι που υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα θα πρέπει, υπό τη δική μας κυβέρνηση, να κρατούνται μέχρι την απέλασή τους», δήλωσε πρόσφατα ο Ούλριχ Ζίγκμουντ.

Σε άλλο σημείο του προγράμματος, το AfD ζητά εκστρατεία για την επιστροφή των Ουκρανών στην πατρίδα τους, υποστηρίζοντας ότι «μεγάλα τμήματα της χώρας τους θεωρούνται ασφαλή».

Ωστόσο, ο Γιοχάνες Κις, αναπληρωτής διευθυντής του Else-Frenkel-Brunswik Institute (EFBI) για την έρευνα γύρω από τη δημοκρατία στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, εκτιμά ότι η μεταναστευτική πολιτική θα είναι ένας από τους δυσκολότερους τομείς στους οποίους μπορεί να δράσει το AfD, καθώς τα κρατίδια δεσμεύονται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς.

«Αναμένω μεγάλη νομική αβεβαιότητα και χάος», δήλωσε ο Κις.

Επίσης, το AfD έχει ζητήσει από τη Γερμανία να σταματήσει τη στήριξη προς την Ουκρανία και να αναπτύξει στενότερες σχέσεις με τη Ρωσία, θέσεις που το φέρνουν σε σύγκρουση με τα υπόλοιπα μεγάλα κόμματα και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο υποστηρικτή της Ουκρανίας από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής το 2022.

Παιδεία: «Περισσότερος Μπίσμαρκ, λιγότερος Χίτλερ»

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν ακόμη βασικό τομέα της πολιτικής του AfD. Ο Ζίγκμουντ έχει δεσμευτεί να αλλάξει ριζικά το πρόγραμμα σπουδών στη Σαξονία-Άνχαλτ και να «αποϊδεολογικοποιήσει» την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων με την απαγόρευση της σημαίας του Pride και την προώθηση των λεγόμενων «παραδοσιακών» γερμανικών αξιών.

Το ΑfD θέλει τα μαθήματα να επικεντρώνονται περισσότερο στις περιόδους της γερμανικής ιστορίας πριν από τον Α' και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και λιγότερο στο ναζιστικό παρελθόν της χώρας. Η θέση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη επιθυμία του κόμματος οι Γερμανοί να αφήσουν πίσω τους το αίσθημα ενοχής και να δώσουν έμφαση στην εθνική υπερηφάνεια.

«Περισσότερος Μπίσμαρκ, λιγότερος Χίτλερ», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του σε γερμανικά μέσα ο Χανς-Τόμας Τιλσνάιντερ, υπεύθυνος πολιτισμού του κόμματος.

«Θέλουμε μια εντελώς νέα, διαφορετική εκπαιδευτική πολιτική», είπε. «Η πολιτική επιρροή στα παιδιά - αυτό που βιώνουμε ως πολιτική κατήχηση - δεν είναι δουλειά των σχολείων», πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα του κόμματος προβλέπει επίσης χωριστές τάξεις, στις οποίες τα παιδιά προσφύγων θα διδάσκονται ξεχωριστά από άλλους πρόσφυγες, ενώ η εκπαίδευση θα πρέπει να μεταφέρει το μήνυμα ότι η παραμονή στη Γερμανία είναι προσωρινή.

Ξεχωριστά θα διδάσκονται, σύμφωνα με το μανιφέστο, τα παιδιά με αναπηρία.

Πολιτισμός: Στο στόχαστρο η «αντιγερμανική τέχνη»

Το AfD έχει υποσχεθεί «νέα, πατριωτική πολιτιστική πολιτική», υποστηρίζοντας ότι οι κρατικοί θεσμοί θα πρέπει να διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στην προώθηση της γερμανικής εθνικής ταυτότητας.

Στο πλαίσιο του προγράμματός του για το κρατίδιο, το κόμμα δεσμεύεται να διακόψει τη χρηματοδότηση έργων τέχνης που χαρακτηρίζει «αντιγερμανικά».

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει τι εννοεί με τον όρο, ο Τιλσνάιντερ δήλωσε ότι «αντιγερμανική τέχνη είναι η γερμανική τέχνη που δεν θέλει να είναι γερμανική». Ως παράδειγμα ανέφερε μια παράσταση που είχε παρακολουθήσει, στην οποία έργο ενός κλασικού Γερμανού συνθέτη είχε παρουσιαστεί εκ νέου μέσα από το πρίσμα του «φεμινιστικού αποδομητισμού».

Το AfD έχει δηλώσει ότι καλλιτέχνες και πολιτιστικοί οργανισμοί που επιθυμούν κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει να υπογράφουν δήλωση με την οποία θα δεσμεύονται ότι δεν θα απαξιώνουν τη Γερμανία και τον πολιτισμό της.

Στο πρόγραμμά του, το κόμμα υποστηρίζει επίσης ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του κρατιδίου ανέδειξε υπερβολικά το Bauhaus, τη διάσημη γερμανική σχολή τέχνης, στο πλαίσιο της ατζέντας της για τη «σύγχρονη σκέψη». Κατά το AfD, το καλλιτεχνικό αυτό κίνημα δεν εκφράζει σε επαρκή βαθμό τη γερμανική ταυτότητα.

Οι επικριτές έχουν επισημάνει τις σαφείς ομοιότητες με τις επιθέσεις των Ναζί κατά της μοντέρνας τέχνης.

«Το AfD επιτίθεται στο Bauhaus, χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούσαν οι Ναζί πριν από 100 χρόνια», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού Βόλφραμ Βάιμερ στο Associated Press.

Ο Κις επεσήμανε στο CNN ότι η Σαξονία-Άνχαλτ θα γίνει γρήγορα «φτωχότερη, τόσο υλικά όσο και πολιτιστικά», εάν εφαρμοστούν οι πολιτικές του AfD.

Με πληροφορίες από CNN