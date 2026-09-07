Φαίνεται πως «κλειδώνει» η αλλαγή του καιρού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με γενικευμένες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα κινηθεί ο καιρός το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, με τις θερμές αέριες μάζες να παραμένουν πάνω από τη χώρα και τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους ακόμη και τους 37-38 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι το σκηνικό αρχίζει να αλλάζει από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, με σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας και περισσότερες βροχές.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η εβδομάδα θα κυλήσει με έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, καθώς συνεχίζεται η μεταφορά θερμών αέριων μαζών από τη βόρεια Αφρική. Παράλληλα, τα μελτέμια θα παρουσιάζουν αυξομειώσεις στο Αιγαίο, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες τις απογευματινές ώρες σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Μέχρι και την Παρασκευή επιμένει η ζέστη

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα τις επόμενες ημέρες. Ο υδράργυρος θα κινείται γενικά στους 34-36 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περιοχές της δυτικής και νότιας Ελλάδας οι μέγιστες τιμές θα είναι ακόμη υψηλότερες.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στα πεδινά ηπειρωτικά αναμένεται περίπου στους 31 βαθμούς την Τρίτη, στους 32 την Τετάρτη και στους 33 βαθμούς την Πέμπτη και την Παρασκευή. Σε κλειστές πεδινές περιοχές και στα μεγάλα αστικά κέντρα ο υδράργυρος μπορεί να βρίσκεται 1-2 βαθμούς υψηλότερα.

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Παράλληλα, οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ.

Από την Πέμπτη αυξάνονται οι βροχές

Η πρώτη ένδειξη αλλαγής του καιρού αναμένεται προς το δεύτερο μισό της εβδομάδας. Από την Πέμπτη οι προγνωστικοί χάρτες δείχνουν περισσότερες τοπικές βροχές, κυρίως σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στην περιοχή της Ιταλίας και θα επιχειρήσει να κινηθεί προς τη χώρα μας. Το πρώτο κύμα, ωστόσο, δεν φαίνεται να προκαλεί αξιόλογες βροχές, καθώς το σύστημα αναμένεται να κινηθεί περισσότερο προς βορειότερα τμήματα.

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Η εικόνα αυτή, πάντως, γίνεται περισσότερο ενδιαφέρουσα όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο.

Η ουσιαστική αλλαγή έρχεται το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου οι θερμές αέριες μάζες θα εξακολουθούν να επηρεάζουν τη χώρα, όμως την ίδια ώρα πιο δροσερές αέριες μάζες θα έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν από την κεντρική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια.

Η αλλαγή αναμένεται να γίνει σταδιακά πιο αισθητή την Κυριακή και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ενδεικτική είναι η εξέλιξη της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας στα πεδινά ηπειρωτικά: από τους 33 βαθμούς την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα υποχωρήσει στους 32 βαθμούς το Σάββατο, στους 31 την Κυριακή και τη Δευτέρα και στους 30 βαθμούς την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια, ο υδράργυρος αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, φτάνοντας κατά μέσο όρο τους 29 βαθμούς την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, πριν σημειώσει μικρή άνοδο στους 30 βαθμούς την Πέμπτη.

Βροχές κυρίως στα δυτικά

Το διήμερο 13-14 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς διαφαίνεται πιθανότητα για πιο οργανωμένη μεταβολή του καιρού, με βροχές κυρίως στα δυτικά.

Η εξέλιξη αυτή δεν έχει ακόμη «κλειδώσει» και αναμένεται να αποσαφηνιστεί μέσα από τα επόμενα προγνωστικά δεδομένα. Ωστόσο, η τάση για αλλαγή του σκηνικού είναι πλέον σαφής.

Οι χάρτες για τις 16 και 17 Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι αρκετά πιο δροσερές αέριες μάζες θα έχουν κινηθεί προς την κεντρική Ευρώπη και θα κατεβαίνουν προς τα Βαλκάνια, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πιο φθινοπωρινής περιόδου.

Η ζέστη δεν τελειώνει απότομα

Το βασικό στοιχείο της πρόγνωσης είναι ότι η ζέστη δεν εγκαταλείπει απότομα τη χώρα. Αντίθετα, το καλοκαιρινό σκηνικό θα επιμείνει έως και το τέλος της εβδομάδας, για να αρχίσει στη συνέχεια μια σταδιακή μετάβαση σε πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή.

Έτσι, το επόμενο διάστημα αναμένεται να χωριστεί ουσιαστικά σε δύο φάσεις: ζέστη και μελτέμια μέχρι την Παρασκευή και σταδιακή αλλαγή του καιρού από το Σαββατοκύριακο, με περισσότερες βροχές και αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.