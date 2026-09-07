Έως τις 8 Σεπτεμβρίου η δυνατότητα εισαγωγής στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027

Μέχρι την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 10:00 το πρωί μπορούν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να υποβάλουν αίτηση για τη συμπληρωματική διαδικασία εισαγωγής στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) για το σχολικό έτος 2026-2027. Η διαδικασία αφορά την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων στη Β’ τάξη Γυμνασίων και Λυκείων που λειτουργούσαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026, καθώς και κενών θέσεων στην Α’ τάξη, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχόντων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας https://www.gov.gr/el/services/1002438/sumpleromatikes-eksetaseis-gia-ten-kalupse-kenon-theseon-sta-demosia-onaseia-skholeia-dem-o-s και κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει ένα μόνο Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο από εκείνα στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Στη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές που ήδη φοιτούν σε άλλο Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο.

Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις

Οι συμπληρωματικές εξετάσεις εισαγωγής θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στο Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο που έχει επιλεγεί από τον μαθητή. Η εισαγωγή θα κριθεί μέσω γραπτής δοκιμασίας γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν έως τις 09:00, ενώ η εξέταση θα ξεκινήσει στις 10:00. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν έως την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

20 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία από τον Σεπτέμβριο

Από τη νέα σχολική χρονιά το δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων διευρύνεται και θα αποτελείται συνολικά από 20 σχολικές μονάδες, 10 Γυμνάσια και 10 Γενικά Λύκεια. Στα σχολεία που εντάχθηκαν στο δίκτυο το 2025 σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη, προστίθενται νέες σχολικές μονάδες σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Με τη διεύρυνση του δικτύου, αυξάνονται και οι διαθέσιμες εκπαιδευτικές επιλογές για μαθητές σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ενώ οι συμπληρωματικές εξετάσεις δίνουν τη δυνατότητα κάλυψης των θέσεων που παραμένουν κενές ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.