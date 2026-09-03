Μέχρι την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου η διαδικασία για την κάλυψη διαθέσιμων θέσεων σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027.

Νέα ευκαιρία εισαγωγής στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) δίνεται σε μαθητές για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς ξεκίνησε η συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων για την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων (Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ.) ξεκίνησε Η έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων για την εισαγωγή στα ΔΗΜ.Ω.Σ. Η διαδικασία αφορά την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων στη Β΄ τάξη των Γυμνασίων και Λυκείων ΔΗΜ.Ω.Σ. που λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026, καθώς και κενών θέσεων στην Α΄ τάξη Γυμνασίων και Λυκείων, για τις οποίες δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχόντων και επιλαχουσών.

Έως τις 8 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω της σχετικής πλατφόρμας https://www.gov.gr/el/services/1002438/sumpleromatikes-eksetaseis-gia-ten-kalupse-kenon-theseon-sta-demosia-onaseia-skholeia-dem-o-s

Κάθε υποψήφιος ή υποψήφια μπορεί να επιλέξει έως ένα Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο, μεταξύ εκείνων στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Σημειώνεται ότι στη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες που ήδη φοιτούν σε άλλο Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τη διαδικασία συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις

Οι συμπληρωματικές εξετάσεις εισαγωγής θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στο Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο που θα έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής ή μαθήτρια. Η εισαγωγή θα γίνει μέσω γραπτής δοκιμασίας γνώσεων και δεξιοτήτων. Η προσέλευση των μαθητών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 09:00 π.μ., ενώ οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 10:00 π.μ. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν έως την έναρξη του διδακτικού έτους.

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Πρώτο κουδούνι στις 11/9 με 20 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Το δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων διευρύνεται από τη νέα σχολική χρονιά. Αρχής γενομένης από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα λειτουργούν συνολικά 20 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 10 Γυμνάσια και 10 Γενικά Λύκεια. Στις σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν στο δίκτυο το 2025, σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη, έρχονται να προστεθούν ακόμη οκτώ σχολικές μονάδες σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Με τη διεύρυνση του δικτύου, διαμορφώνεται μια ακόμη μεγαλύτερη κοινότητα μάθησης, με περισσότερες εκπαιδευτικές δυνατότητες για μαθητές σε όλη τη χώρα.