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Φωτιά σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι, επιχειρούν 5 εναέρια

Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι, στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 12:00. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 5 πυροσβεστικά οχήματα.

Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Χαλκιδέων με υδροφόρες.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.