Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, αρχικά σε δασική έκταση.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Φλώρινα, καθώς μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης (03.09.2026), αρχικά σε δασική έκταση. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με ταχύτητα, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Καθώς η φωτιά συνέχιζε να μαίνεται, τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους και όσους βρίσκονταν στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής να καλούνται να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους.

{https://x.com/112Greece/status/2095301095803281467?s=20}

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας απομακρυνθείτε προς Πρέσπες μέσω Παλαιού Οδικού Δικτύου ή Εγνατίας Οδού. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών», αναφερόταν συγκεκριμένα στο μήνυμα.

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Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και πλέον στο σημείο βρίσκονται 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

Ιδιαίτερη δυσκολία στην προσπάθεια κατάσβεσης προκαλεί το γεγονός ότι η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095360298634899957?s=20}