Μπροστάρηδες οι πρώην πολιτικοί του φίλοι που συμπορεύονται πλέον με τον Μητσοτάκη -Προετοιμάζεται ισοπεδωτική προσωπική επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό.

«Πυρ ομαδόν» κατά του Αντώνη Σαμαρά είναι η εντολή Μαξίμου πριν καν ο πρώην πρωθυπουργός ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του.

Και αυτό καθώς διαπιστώνει πως το λιγότερο που μπορεί να λάβει το νέο κόμμα στις εκλογές είναι το 5%, χωρίς να αποκλείεται το ποσοστό να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Να θυμίσουμε πως το Μαξίμου εξαρχής δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια στρατηγική εναντίον του Μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού: Αρχικά υποστήριζε πως ο Αντ. Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα, εν συνεχεία πως και να κάνει δεν θα μπει στη Βουλή, εν συνεχεία και να μπει δεν θα πλήξει τη ΝΔ αλλά τα άλλα δεξιά κόμματα, μετά πως απλώς θα εμποδίσει κάποιους «γαλάζιους» αναποφάσιστους να επιστρέψουν στη ΝΔ , εν συνεχεία ότι θα πάρει και κάποιους Νεοδημοκράτες αλλά πολύ λίγους κοκ!

Επειδή όμως «η ώρα της αλήθειας πλησιάζει», το Μαξίμου εγκαταλείπει την ωραιοποίηση της κατάστασης και διατάσσει γενική επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά.

-Οι επιθέσεις θα είναι προσωπικές και όχι απαραίτητα πολιτικές. «Όλα τα μέσα που υπάρχουν στο τραπέζι» είναι ο ...Κωδικός «Απαξιώστε τον Σαμαρά», με τη συμβουλή και πρόθυμων φιλοκυβερνητικών μέσων.

-Των επιθέσεων θα ηγηθούν τα πρώην ...πρωτοπαλίκαρά του, όπως ο Μάκης Βορίδης, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Άδωνις Γεωργιάδης,ο Γιώργος Μουρούτης, αλλά και στελέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ όπως ο Γιώργος Φλωρίδης.

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-Επιστρατεύονται στελέχη όπως ο πρόεδρος του -μη υπάρχοντος- πλέον ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης, ενώ αναμένονται «εμφανίσεις στην πίστα» στελεχών όπως ο Πάνος Καμμένος.

Στόχος μεταξύ άλλων είναι να ανακοινώσει ο Αντώνης Σαμαράς τώρα το κόμμα του, εγκαταλείποντας τον -σωστό- προγραμματισμό του που είναι για την περίοδο των Χριστουγέννων. Μέχρι τότε να έχει απαξιωθεί ο πρώην πρωθυπουργός στα μάτια ενός τμήματος ψηφοφόρων που προβληματίζονται αν θα μείνουν ή όχι στη Νέα Δημοκρατία.

Στη δεξιά πολυκατοικία πάντως δημιουργείται ήδη ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των «δεξιών» και των «μητσοτακικών». Αν το εκλογικό αποτέλεσμα είναι μη επιτυχές η ΝΔ θα κινδυνεύσει με μεγάλο διχασμό...