Οι απρόσμενοι «εχθροί» που κάνουν το ίντερνετ στο σπίτι σας να αργεί.

Το αργό ίντερνετ και οι διακοπές στη σύνδεση δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα με τον πάροχο ή ότι το router χρειάζεται αντικατάσταση. Σε αρκετές περιπτώσεις, η αιτία μπορεί να βρίσκεται μέσα στο ίδιο το σπίτι και να σχετίζεται με συσκευές, αντικείμενα ή ακόμη και με τη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί ο εξοπλισμός.

Οικιακές συσκευές και υλικά που συναντάμε καθημερινά μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο διαδίδεται το ασύρματο σήμα, δημιουργώντας σημεία με χαμηλή κάλυψη, τις αποκαλούμενες «νεκρές ζώνες».

Από τον φούρνο μικροκυμάτων και το ενυδρείο μέχρι τους καθρέφτες, τις τηλεοράσεις και τα μεταλλικά στοιχεία, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που αξίζει να ληφθούν υπόψη.

Ο φούρνος μικροκυμάτων

Ένας από τους πιο απρόσμενους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το Wi-Fi είναι ο φούρνος μικροκυμάτων.

Πολλές συσκευές Wi-Fi λειτουργούν στη ζώνη των 2,4 GHz. Στην ίδια περιοχή συχνοτήτων χρησιμοποιούνται και οι φούρνοι μικροκυμάτων για τη θέρμανση των τροφίμων.

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Οι φούρνοι είναι σχεδιασμένοι ώστε η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια να παραμένει στο εσωτερικό τους, χάρη στην ειδική θωράκιση. Ωστόσο, σε έναν παλιό ή φθαρμένο φούρνο μπορεί να υπάρξουν διαρροές ενέργειας, οι οποίες υπό ορισμένες συνθήκες είναι δυνατό να προκαλέσουν παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο.

Η σχέση των μικροκυμάτων με τις ραδιοσυχνότητες έχει απασχολήσει μάλιστα και την επιστημονική κοινότητα. Στην Αυστραλία, αστρονόμοι χρειάστηκαν χρόνια για να εξηγήσουν μυστηριώδη ραδιοσήματα που καταγράφονταν από τηλεσκόπια και τελικά συνδέονταν με φούρνους μικροκυμάτων που λειτουργούσαν κοντά στις εγκαταστάσεις.

Το ενυδρείο μπορεί να αποδυναμώσει το σήμα

Ένα μεγάλο ενυδρείο μπορεί επίσης να δημιουργήσει πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται ανάμεσα στο router και τη συσκευή που προσπαθεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο.

Το νερό απορροφά μέρος της ενέργειας των ραδιοκυμάτων. Έτσι, όταν ένα μεγάλο σώμα νερού βρίσκεται στη διαδρομή του σήματος, είναι πιθανό να περιοριστεί η ισχύς του και να εμφανιστεί ασθενέστερη κάλυψη σε συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού.

Το ίδιο φαινόμενο, γνωστό ως «σκίαση», μπορεί να προκληθεί και από άλλα εμπόδια. Τα ραδιοκύματα πρέπει να διαπεράσουν τοίχους και διαφορετικά δομικά υλικά, με αποτέλεσμα η ισχύς τους να μειώνεται.

Ξύλο και γυψοσανίδες συνήθως προκαλούν μικρότερες απώλειες, ενώ υλικά μεγαλύτερης πυκνότητας, όπως τούβλα και σκυρόδεμα, μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την εμβέλεια.

Καθρέφτες και τηλεοράσεις επηρεάζουν τη διάδοση

Δεν είναι μόνο η απορρόφηση που δημιουργεί προβλήματα. Τα ραδιοκύματα μπορούν επίσης να ανακλώνται όταν συναντούν συγκεκριμένες επιφάνειες.

Ένας μεγάλος καθρέφτης, για παράδειγμα, μπορεί να αλλάξει τη διαδρομή του ασύρματου σήματος. Αντίστοιχα, μεγάλες επίπεδες επιφάνειες και μεταλλικά στοιχεία μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο το σήμα διαδίδεται μέσα στον χώρο.

Το πρόβλημα γίνεται περισσότερο αντιληπτό όταν κάποιο συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού παρουσιάζει σταθερά κακή σύνδεση. Σε μια τέτοια περίπτωση, αξίζει να ελεγχθεί τι παρεμβάλλεται ανάμεσα στη συσκευή και το router.

Μερικές φορές, ακόμη και μια μικρή αλλαγή στη θέση του router ή ενός μεγάλου αντικειμένου μπορεί να βελτιώσει αισθητά την κατάσταση.

Το κρύο και ο καύσωνας

Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη λειτουργία του εξοπλισμού και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Η απλή βροχή, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν προκαλεί πρόβλημα σε ένα τυπικό Wi-Fi. Διαφορετικά είναι τα δεδομένα όταν η ασύρματη σύνδεση πρέπει να καλύψει μεγαλύτερη απόσταση, για παράδειγμα μεταξύ διαφορετικών κτιρίων.

Τα σοβαρότερα προβλήματα συνδέονται με ζημιές στις υποδομές. Ισχυρές χιονοπτώσεις, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να επηρεάσουν καλώδια, εξοπλισμό και άλλα στοιχεία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Από την άλλη πλευρά, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να καταπονήσουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο δυσλειτουργιών.

Όταν το πρόβλημα είναι απλώς η υπερβολική χρήση

Ο πιο απλόρς λόγος για τον οποίο το ίντερνετ μπορεί να φαίνεται αργό είναι οτι πολλές συσκευές χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τη σύνδεση.

Όταν αρκετά άτομα σε ένα σπίτι παρακολουθούν streaming σε υψηλή ανάλυση, πραγματοποιούν βιντεοκλήσεις, παίζουν online παιχνίδια ή κατεβάζουν μεγάλα αρχεία την ίδια στιγμή, το διαθέσιμο εύρος ζώνης μοιράζεται μεταξύ όλων των συσκευών.

Έτσι, η εικόνα μπορεί να μοιάζει με πρόβλημα του Wi-Fi, ενώ στην πραγματικότητα η σύνδεση απλώς έχει υπερφορτωθεί.

Η σωστή θέση του router κάνει τη διαφορά

Η τοποθέτηση του router αποτελεί έναν από τους απλούστερους τρόπους για καλύτερη κάλυψη.

Ιδανικά, ο εξοπλισμός θα πρέπει να βρίσκεται σε σχετικά κεντρικό και υπερυψωμένο σημείο, μακριά από μεγάλα εμπόδια, μεταλλικές επιφάνειες και συσκευές που ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές.

Εάν η αλλαγή θέσης δεν αρκεί, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Ένας Wi-Fi extender μπορεί να αυξήσει την κάλυψη, ενώ ένα σύστημα mesh μπορεί να προσφέρει πιο ομοιόμορφη διανομή του σήματος σε μεγαλύτερους χώρους ή σπίτια με πολλά εμπόδια.

Επομένως, πριν θεωρηθεί ότι φταίει ο πάροχος ή ότι χρειάζεται αλλαγή εξοπλισμού, αξίζει να ελεγχθεί πρώτα τι υπάρχει γύρω από το router και ποια αντικείμενα βρίσκονται στη διαδρομή του σήματος.