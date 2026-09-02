Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή τελών στο στενό του Ορμούζ, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ υπόσχεται την οικονομική «ασφυξία» στο Ιράν, μέσω κυρώσεων οι οποίες μένει να διευκρινιστούν.

Το Ιράν επιτέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, έπειτα από νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο έδαφός του, το δεύτερο μέσα σε μερικά 24ωρα.

«Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», συμπεριλαμβανομένων «εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων», ανέφερε μέσω X το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ανακοινώνοντας το πέρας του κύματος βομβαρδισμών.

{https://x.com/CENTCOM/status/2094916573920199143}

Το Ιράν έκανε γνωστό διαμέσω του πρακτορείου Tasnim ότι διεξήγαγε «αποφασιστική επιχείρηση σε αντίποινα», βάζοντας στο στόχαστρο «βάσεις και συμφέροντα» των ΗΠΑ στην περιοχή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κατόπιν ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν.

Αν η Τεχεράνη «ανταποδώσει αυτή την εντελώς δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά, πολύ πιο σκληρά και πιο δυνατά», απείλησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν δέκα βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, προσθέτοντας πως άλλοι τρεις κατέπεσαν σε απομακρυσμένες, ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι έγινε στόχος επίθεσης με πυραύλους και drones, ενώ ήχησαν σειρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν νωρίς το πρωί.

Εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, υποσχέθηκε «μεγαλύτερα και πιο καταστροφικά αντίποινα» σε περίπτωση συνέχισης των αμερικανικών επιθέσεων, προειδοποιώντας «κάθε χώρα που συνεργάζεται με τον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό».

Άλμα στις τιμές των υδρογονανθράκων

Σύμφωνα με την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, σκοτώθηκαν και άλλοι πενήντα και πλέον τραυματίστηκαν εξαιτίας αμερικανικού πυραυλικού πλήγματος στο νότιο Ιράν.

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί άρχισαν μερικές ώρες αφού ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν πρότεινε επιστροφή στη διπλωματία - ενώ οι διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε απόλυτο αδιέξοδο εδώ και καιρό.

Διαβεβαίωσε ότι αν οι ΗΠΑ τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, που υπογράφτηκε στα μέσα Ιουνίου αλλά έγινε κομμάτια μερικές εβδομάδες αργότερα, «η Ισλαμική Δημοκρατία θα λάβε αμέσως μέτρα αμοιβαιότητας».

Η κρατική τηλεόραση έκανε λόγο χθες για πολλές εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, στον Κόλπο, όπου βρίσκεται καίριας σημασίας τερματικός πετρελαϊκός εξαγωγικός σταθμός του Ιράν. Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν επίσης ότι στοχοποιήθηκε αεροδρόμιο στο νότιο Ιράν, στην επαρχία Κερμάν.

Οι χθεσινοί αμερικανικοί βομβαρδισμοί διεξήχθησαν αφού δυο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από «βλήματα άγνωστης προέλευσης» καθώς διέσχιζαν το στενό αυτό μεγάλης στρατηγικής σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τιμές των υδρογονανθράκων έκαναν άλμα μετά τις νέες εχθροπραξίες. Το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI ξεπέρασε το συμβολικό όριο των 90 δολαρίων για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Στην Ευρώπη, η τιμή του αερίου έφτασε σε υψηλό τριετίας.