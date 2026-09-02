Μάχη για τη ζωή της δίνει στο ΠΓΝ Ιωαννίνων μια 24χρονη, την οποία παρέσυρε ο 29χρονος σύντροφός της με το αυτοκίνητο.

Σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων νοσηλεύεται μια 24χρονη, μετά από σοβαρό επεισόδιο με τον 29χρονο σύντροφό της στα Ιωάννινα. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις του ΚΟΚ.

Το επεισόδιο σημειώθηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Τρίτης, όταν μετά από έντονο καβγά, ο κατηγορούμενος έβαλε σε κίνηση το όχημά του ενώ η σύντροφός του βρισκόταν πάνω στο καπό. Ο 29χρονος δεν ακινητοποίησε το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί σοβαρά.

Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Αξίζει να σημειωθεί πως σε αλκοτέστ που διενεργήθηκε στον δράστη διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.