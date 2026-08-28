Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η περιγραφή της ξαδέλφης της 44χρονης για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο 53χρονος απέναντί της.

Νέα στοιχεία για το δύσκολο περιβάλλον μέσα στο οποίο φέρεται να ζούσε επί χρόνια η 44χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του εν διαστάσει συζύγου της στη Ροδόπη έρχονται στο φως, μέσα από τη μαρτυρία της ξαδέλφης της.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η συγγενής της γυναίκας περιγράφει μια κατάσταση κακοποίησης που, όπως υποστηρίζει, ήταν γνωστή στο οικογενειακό της περιβάλλον. Όπως αναφέρει, η 44χρονη είχε μιλήσει στους δικούς της ανθρώπους για τη συμπεριφορά του συζύγου της και τους είχε δείξει φωτογραφίες με τραύματα που φέρεται να είχε υποστεί.

«Ξέραμε ότι την κακοποιούσε. Της είχαμε προτείνει πολλές φορές να έρθει να μείνει μαζί μας. Μας είχε δείξει συχνά φωτογραφίες από τους τραυματισμούς που της προκαλούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο»

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η περιγραφή της ξαδέλφης της 44χρονης για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο 53χρονος απέναντί της.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο άνδρας την απειλούσε και επιχειρούσε να περιορίσει την επικοινωνία της με συγγενείς και φίλους, με αποτέλεσμα οι επαφές της με την οικογένειά της να γίνονται πολλές φορές κρυφά.

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«Εκείνος την απειλούσε και δεν την άφηνε να μας μιλήσει. Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο», ανέφερε η συγγενής της.

Οι άνθρωποι του στενού της περιβάλλοντος φέρεται να γνώριζαν επίσης ότι ο 53χρονος αντιμετώπιζε τη γυναίκα με έντονη ζήλια, την οποία η ίδια περιέγραφε ως παθολογική.

Είχε ζητήσει να νοσηλευτεί ο σύζυγός της

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 44χρονη είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να αναζητήσει λύση στην κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να ζητήσει τη νοσηλεία του συζύγου της.

Η συμπεριφορά του, όπως είχε εκμυστηρευτεί σε ανθρώπους του περιβάλλοντός της, είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία, ενώ η ίδια φαίνεται πως βίωνε έναν διαρκή φόβο.

Οι συγγενείς της, από την πλευρά τους, φέρεται να την παρότρυναν επανειλημμένα να απομακρυνθεί από το σπίτι και να αναζητήσει καταφύγιο κοντά τους.

«Της λέγαμε να φύγει», είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα που μεταφέρεται από το οικογενειακό της περιβάλλον.

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Επέστρεψε στη Ροδόπη για τα παιδιά της

Η 44χρονη εργαζόταν εποχικά στη Θάσο και είχε επιστρέψει στη Ροδόπη προκειμένου να βρεθεί κοντά στα δύο παιδιά της.

Στο σπίτι της οικογένειας εκτυλίχθηκαν, όμως, οι τελευταίες στιγμές της ζωής της. Ο 19χρονος γιος και η 16χρονη κόρη της βρέθηκαν μπροστά στο τραγικό περιστατικό.

Η ανήλικη κόρη ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις αρχές, ενώ ο 19χρονος γιος μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο, προσπαθώντας να της προσφέρει βοήθεια.

Για τη δολοφονία έχει συλληφθεί ο 53χρονος εν διαστάσει σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να έχει παραδεχθεί την πράξη του. Μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.