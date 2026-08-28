Η Ιταλία σταμάτησε τις έρευνες για τον Ισπανό επιχειρηματία που εξαφανίστηκε στο Ιόνιο Πέλαγος.

Τέλος στις έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο Πέλαγος, έβαλαν οι ιταλικές αρχές, παρά την έκκληση της οικογένειάς του να παραταθεί η επιχείρηση εντοπισμού του.

Η οικογένεια του 66χρονου από το Μπούργκος, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Forbes, ενημερώθηκε την Πέμπτη από την ισπανική Υπηρεσία Ναυτικής Διάσωσης ότι η Ιταλία αποφάσισε να ολοκληρώσει οριστικά την επιχείρηση, έπειτα από περίπου δέκα ημέρες ερευνών στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σικελίας και Ελλάδας.

Η μοιραία πτώση από το ιστιοφόρο

Ο 66χρονος είχε αναχωρήσει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου από τις Συρακούσες της Σικελίας, μαζί με την 67χρονη σύζυγό του Κάρμεν, με προορισμό την Πύλο.

Μία ημέρα αργότερα σημειώθηκε το ατύχημα που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο Μουτίλμπα είχε ψαρέψει έναν τόνο και, την ώρα που προσπαθούσε να τον καθαρίσει, φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε στη θάλασσα.

Παρά την πτώση του, κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια. Ωστόσο, η σύζυγός του, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με το απρόοπτο περιστατικό, δεν πρόλαβε να αντιδράσει και να χειριστεί εγκαίρως το ιστιοφόρο. Το σκάφος συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το σημείο όπου είχε πέσει ο 66χρονος.

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Τρεις ημέρες μόνη στο σκάφος η σύζυγός του

Η Κάρμεν παρέμεινε για τρεις ημέρες πάνω στο ιστιοφόρο, χωρίς τηλεφωνική σύνδεση ώστε να μπορέσει να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές.

Στο μεταξύ, ένας φίλος του ζευγαριού, αντιλαμβανόμενος ότι το σκάφος είχε βγει από την προγραμματισμένη του πορεία, ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.

Η επικοινωνία με την ξηρά κατέστη δυνατή την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όταν αποκαταστάθηκε η τηλεφωνική σύνδεση. Τότε ενεργοποιήθηκε το διεθνές πρωτόκολλο θαλάσσιας διάσωσης, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέλαβαν τον έλεγχο του ιστιοφόρου και το οδήγησαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Πύλου.

Με αεροσκάφη και εμπορικά πλοία οι έρευνες

Η επιχείρηση εντοπισμού του 66χρονου συντονίστηκε από το Υπόκεντρο Θαλάσσιας Διάσωσης του Ρέτζιο Καλάμπρια.

Στις έρευνες συμμετείχαν αεροσκάφη της ιταλικής Ακτοφυλακής, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή εμπορικών πλοίων που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Η ζώνη ερευνών καθορίστηκε με βάση την τελευταία γνωστή θέση του ιστιοφόρου, περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κάπο Σπαρτιβέντο.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί ο 66χρονος.

Η έκκληση της οικογένειας

Η οικογένεια του αγνοούμενου ζητούσε να συνεχιστούν οι έρευνες για ακόμη μερικές ημέρες, εκφράζοντας παράλληλα παράπονα για την υποστήριξη που έλαβαν από τις ισπανικές αρχές.

Ο γιος του 66χρονου, Σέρτζιο, ανέφερε ότι η θεία του Νούρια είχε μεταβεί στις Συρακούσες και είχε ενημερωθεί από τις ιταλικές αρχές ότι η επιχείρηση βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη και ότι η θαλάσσια περιοχή ερευνάτο έως και πέντε φορές την ημέρα.

Η ίδια, σε επικοινωνία με το ισπανικό προξενείο στη Ρώμη, έλαβε τελικά την ενημέρωση για την οριστική διακοπή των ερευνών.

«Η μόνη λύση που έχουμε είναι να προσπαθήσουμε να πείσουμε τις ισπανικές αρχές να μας βοηθήσουν πραγματικά και να συνεχίσουμε την έρευνα για μερικές ακόμη ημέρες», δήλωσε ο Σέρτζιο.

Παράλληλα, η οικογένεια ζητά μεγαλύτερη ψυχολογική στήριξη για την Κάρμεν, η οποία ήταν παρούσα τη στιγμή της πτώσης του συζύγου της στη θάλασσα.