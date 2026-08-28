Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους στο Νέο Χωριό για ετοιμότητα.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλουτοχώρι Ηλείας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπισή της. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 13:30, με άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 35 πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν ενισχυθεί από δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη για να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Στην επιχείρηση κατάσβεσης σύμφωνα με το ilialive.gr συνδράμει και ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, ο οποίος κινητοποιήθηκε για την παροχή υδροφόρων και την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ημέρα κατά την οποία η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τον δείκτη επικινδυνότητας να βρίσκεται στην κατηγορία 3.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2093290905293766678}

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Ήχησε «112» για ετοιμότητα

Λόγω του πύρινου μετώπου ήχησε «112» με τους πολίτες να ενημερώνονται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. « Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Νέο_Χωριό της Περιφερειακής Ενότητας #ΗλείαςΠαραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». Σύμφωνα με την ενημέρωση στις 13:52, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

{https://x.com/112Greece/status/2093292937975095447}

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά της Ηλείας: 40 πυροσβέστες στο σημείο

Στο πύρινο μέτωπο πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.