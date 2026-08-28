«Τόσο η ΟΣΥ όσο και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πρέπει άμεσα να γνωστοποιήσουν την αιτία της κατάρρευσης της τηλεματικής», σημειώνει η Νέα Αριστερά.

«Την απόλυτη κατάρρευση του περίφημου «ψηφιακού κράτους» ζουν για δεύτερη συνεχή ημέρα οι πολίτες που χρησιμοποιούν λεωφορεία για τη μετακίνησή τους στην Αθήνα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα χιλιάδες επιβάτες να ταλαιπωρούνται κατά τις μετακινήσεις τους, ενώ οι αρμόδιοι φορείς δεν γνωστοποιούν τι ακριβώς έχει προκαλέσει την σοβαρή αυτή δυσλειτουργία.

Με την κατάρρευση του συστήματος τηλεματικής συμπληρώνεται η εικόνα κατάρρευσης και απαξίωσης των δημόσιων μεταφορών, λόγω της πολιτικής που υπηρετεί πιστά η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι επιβάτες των ΜΜΜ γνωρίζουν καλά πως η μετακίνηση με δημόσια μέσα ισοδυναμεί με καθημερινή ταλαιπωρία και αβεβαιότητα: Είναι πλέον κανόνας τα χαμένα δρομολόγια, ο συνωστισμός στα λεωφορεία και η δυσλειτουργική τηλεματική, που δεν παράσχει επαρκή ενημέρωση για τη συχνότητα των δρομολογίων και τη θέση των λεωφορείων», τονίζει η Πατησίων και προσθέτει:

«Όλα αυτά μάλιστα συμβαίνουν σε μια στιγμή που οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, η τουριστική κίνηση στην πρωτεύουσα παραμένει αμείωτη, ενώ οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες έχουν εν πολλοίς επιστρέψει στην πόλη και την εργασία τους.

Τόσο η ΟΣΥ όσο και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πρέπει άμεσα να γνωστοποιήσουν την αιτία της κατάρρευσης της τηλεματικής, να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την δυσλειτουργία της, να προχωρήσουν άμεσα σε εκσυγχρονισμό των προβληματικών υποδομών και σε προσλήψεις προσωπικού».