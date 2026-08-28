Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα συνδυάζει υφιστάμενα συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως τα Patriot και μέσα αντιμετώπισης drones, με ισραηλινής κατασκευής αντιαεροπορικά συστήματα διαφορετικού βεληνεκούς.

Τη Δευτέρα, στο Τελ Αβίβ, αναμένεται να υπογραφεί η τελική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», το νέο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το έργο, συνολικού κόστους περίπου 3,1 δισ. ευρώ, προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 35 μήνες από την υπογραφή των συμβάσεων.

Οι συμφωνίες θα υπογραφούν μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της SIBAT, της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν οι τελευταίες εκκρεμότητες των διαπραγματεύσεων. Οι σημαντικότερες αφορούσαν την εξασφάλιση ελληνικής συμμετοχής κατά 25% στο πρόγραμμα, καθώς και την εκχώρηση του πηγαίου κώδικα, ώστε οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να έχουν πρόσβαση και έλεγχο του λογισμικού που θα διαχειρίζεται τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα της αντιαεροπορικής ασπίδας.

Η ελληνική βιομηχανική συμμετοχή εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ, με συνολικά δώδεκα ελληνικές εταιρείες να αναλαμβάνουν μέρος του έργου.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας, πολυεπίπεδης αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής ομπρέλας

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα συνδυάζει υφιστάμενα συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως τα Patriot και μέσα αντιμετώπισης drones, με ισραηλινής κατασκευής αντιαεροπορικά συστήματα διαφορετικού βεληνεκούς. Στην αρχιτεκτονική της προβλέπεται να ενταχθούν τα Spyder της Rafael για απειλές μικρού βεληνεκούς, τα Barak MX της IAI για απειλές μέσου βεληνεκούς και το David’s Sling για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων και άλλων απειλών μεγάλου βεληνεκούς.

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Κομβικό ρόλο θα έχει λογισμικό που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, μέσω του οποίου θα εντοπίζονται και θα κατηγοριοποιούνται οι πιθανές απειλές και θα υποδεικνύεται το καταλληλότερο μέσο αντιμετώπισής τους.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας, πολυεπίπεδης αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής ομπρέλας, ικανής να αντιμετωπίζει από drones έως πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, περιορίζοντας παράλληλα το κόστος αναχαίτισης. Με τις υπογραφές της Δευτέρας αρχίζει πλέον η αντίστροφη μέτρηση των 35 μηνών για την ολοκλήρωση ενός από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας.