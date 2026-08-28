Θέση για την Ακρίτα έλαβε και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, παρότι δεν διαθέτει βουλευτές.

«Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη, θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και βλέπω σε αυτή την κριτική και αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται και με άλλες πρακτικές της Ν.Δ., μια έκδηλη τάση καθεστωτισμού», δήλωσε χαρακτηριστικά η Θεώνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

Στέλνοντας μάλιστα στον ...κουβά δήλωση ανώτερου στελέχους της Κουμουνδούρου που καλούσε τον Τσίπρα "να πάρει θέση" για το θέμα, εκτιμώντας ότι μπορεί να στήσει προβοκάτσια με το θέμα!

Ε.Σ.