Στο «στόχαστρο» του Παύλου Μαρινάκη το ΠΑΣΟΚ για τις πληροφορίες που το θέλουν να υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης τις πληροφορίες που θέλουν το ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίζει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θύμισε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταψήφισε τον Γιάννη Στουρνάρα για την ανανέωση της θητείας στην Τράπεζα της Ελλάδας, αλλά «συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη διυλίζει - και καταψηφίζει - τον κ. Στουρνάρα, αλλά «καταπίνει» την κυρία Ακρίτα. Έντεκα χρόνια μετά το «Μένουμε Ευρώπη», συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας. Καθένας με τις επιλογές του».

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