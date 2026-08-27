Μέσω του Πειραιά πραγματοποιούνται εισαγωγές, εξαγωγές αλλά και μεταφορτώσεις αυτοκινήτων, με μεγάλα πλοία τύπου RoRo να προσεγγίζουν καθημερινά τις εγκαταστάσεις του λιμανιού.

Μια εντυπωσιακή εικόνα καταγράφεται στο RoRo Car Terminal του λιμανιού του Πειραιά, όπου χιλιάδες καινούργια αυτοκίνητα βρίσκονται παρατεταγμένα σε ατελείωτες σειρές, δημιουργώντας από ψηλά την εικόνα μιας ολόκληρης «πόλης» οχημάτων.

Στο εντυπωσιακό drone βίντεο διακρίνεται η τεράστια έκταση που καταλαμβάνουν τα αυτοκίνητα στις εγκαταστάσεις του Car Terminal. Επιβατικά, SUV, pick-up και επαγγελματικά οχήματα βρίσκονται οργανωμένα στους χώρους στάθμευσης, περιμένοντας τη μεταφορά και την παράδοσή τους στην ελληνική αγορά ή τη συνέχιση του ταξιδιού τους προς άλλους προορισμούς.

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Το Car Terminal του Πειραιά αποτελεί σημαντικό κόμβο για τη διακίνηση οχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Μεγάλα πλοία τύπου RoRo (Roll-on/Roll-off) μεταφέρουν καθημερινά αυτοκίνητα, τα οποία φορτώνονται και εκφορτώνονται απευθείας από και προς τα πλοία, χωρίς την ανάγκη χρήσης συμβατικών εμπορευματοκιβωτίων. Οι εικόνες από ψηλά αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της δραστηριότητας που αναπτύσσεται στο λιμάνι. Οι σειρές των αυτοκινήτων μοιάζουν να εκτείνονται μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι, ενώ δίπλα τους βρίσκονται τα μεγάλα πλοία μεταφοράς οχημάτων που συνδέουν τον Πειραιά με λιμάνια της Ευρώπης και της Μεσογείου. Πρόκειται για ένα διαφορετικό, λιγότερο γνωστό στο ευρύ κοινό πρόσωπο του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, μια τεράστια «πόλη» από ολοκαίνουργια αυτοκίνητα, λίγα μόλις μέτρα από τη θάλασσα του Σαρωνικού.

{https://www.youtube.com/watch?v=QnBty-05GLo}