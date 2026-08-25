Η διαρκής επιτάχυνση στην εξέλιξη νέων μοντέλων και τεχνολογιών φέρνει εντυπωσιακές καινοτομίες, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης προβλημάτων αξιοπιστίας.

Η αυτοκινητοβιομηχανία βιώνει έναν πρωτοφανή τεχνολογικό μετασχηματισμό. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, η ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας και η συνεχής ενσωμάτωση νέου λογισμικού έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και κατασκευάζονται τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Ωστόσο, η αδιάκοπη προσπάθεια για ταχύτερη παρουσίαση νέων προϊόντων φαίνεται πως συνοδεύεται από έναν ολοένα πιο εμφανή συμβιβασμό στην αξιοπιστία.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια οι ανακλήσεις οχημάτων έχουν αυξηθεί αισθητά. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, τα προβλήματα δεν σχετίζονται με κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων ή μηχανικά εξαρτήματα, αλλά με ηλεκτρονικά συστήματα και δυσλειτουργίες λογισμικού. Καθώς το software αναλαμβάνει όλο και περισσότερες λειτουργίες μέσα στο αυτοκίνητο, ακόμη και ένα μικρό σφάλμα μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην καθημερινή χρήση ή ακόμη και στην ασφάλεια.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Το φαινόμενο αφορά σχεδόν το σύνολο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Παραδοσιακές ευρωπαϊκές φίρμες, αμερικανικοί όμιλοι και ασιατικοί κατασκευαστές καλούνται να ανταποκριθούν στις ίδιες απαιτήσεις μιας αγοράς που ζητά συνεχώς περισσότερη τεχνολογία, πιο εξελιγμένα συστήματα ψυχαγωγίας, αναβαθμίσεις εξ αποστάσεως και ολοένα περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες.

Παράλληλα, οι χρόνοι εξέλιξης έχουν περιοριστεί σημαντικά. Οι κατασκευαστές πιέζονται να λανσάρουν νέα μοντέλα ή ανανεωμένες εκδόσεις σε ολοένα μικρότερα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διατηρήσουν την εμπορική τους δυναμική και να αντιμετωπίσουν τον έντονο ανταγωνισμό. Η άνοδος των κινεζικών εταιρειών, οι οποίες παρουσιάζουν νέα προϊόντα με εντυπωσιακή συχνότητα, έχει εντείνει ακόμη περισσότερο αυτή την πίεση.

Η συνέπεια είναι ότι οι ομάδες εξέλιξης διαθέτουν λιγότερο χρόνο για εξαντλητικές δοκιμές και λεπτομερή έλεγχο κάθε νέας τεχνολογίας πριν αυτή περάσει στη γραμμή παραγωγής. Έτσι, ορισμένες ατέλειες αποκαλύπτονται μόνο όταν τα αυτοκίνητα κυκλοφορήσουν στους δρόμους, οδηγώντας είτε σε επίσημες ανακλήσεις είτε σε συνεχείς ενημερώσεις λογισμικού για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι ενημερώσεις over-the-air αποτελούν αναμφίβολα ένα σημαντικό εργαλείο, αφού επιτρέπουν στους κατασκευαστές να διορθώνουν πολλές δυσλειτουργίες χωρίς ο ιδιοκτήτης να χρειάζεται να επισκεφθεί συνεργείο. Παρόλα αυτά, η δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο της ολοκληρωμένης εξέλιξης ενός νέου μοντέλου. Όταν οι διορθώσεις μετά την πώληση γίνονται κανόνας και όχι εξαίρεση, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο τα προϊόντα ήταν πραγματικά έτοιμα κατά τη στιγμή της κυκλοφορίας τους.

Τι πρέπει να γίνει

Αρκετοί ειδικοί εκτιμούν ότι η λύση ίσως βρίσκεται σε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση. Ένας μεγαλύτερος κύκλος ανάπτυξης θα μπορούσε να δώσει στους κατασκευαστές περισσότερο χρόνο για δοκιμές, βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων και συνολική αναβάθμιση της ποιότητας, μειώνοντας παράλληλα τόσο το κόστος των ανακλήσεων όσο και την ταλαιπωρία των καταναλωτών. Σε μια περίοδο όπου η τεχνολογική εξέλιξη προχωρά με εντυπωσιακούς ρυθμούς, το μεγάλο στοίχημα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες δεν είναι απλώς να παρουσιάζουν ταχύτερα νέα μοντέλα.

Είναι να διασφαλίζουν ότι κάθε καινοτομία συνοδεύεται από την αξιοπιστία που εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής για κάθε αγοραστή.