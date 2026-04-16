Πρόγραμμα μαζικής ανάκλησης ασφαλείας οχημάτων σχετικά με αντικατάσταση ψυγείου ανακύκλωσης καυσαερίων αυτοκινήτων BMW και ΜΙΝΙ E84 F0x F1x F2x F3x F4x F5x F60 G0x G1x G2x G3x ανακοίνωσε ότι είναι σε εξέλιξη η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Ειδικότερα όπως γνωστοποιείται στο κοινό η κατασκευάστρια εταιρεία BMW AG σε συνεργασία με την BMW HELLAS AE εκτελούν καμπάνια ανάκλησης που περιλαμβάνει 5.095 επηρεαζόμενα οχήματα, τα οποία έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά.

Εξ΄ αυτών τα 3.357 έχουν διατεθεί από την BMW Hellas και τα 1.738 έχουν εισαχθεί ως μεταχειρισμένα μέσω τρίτων. Η παραγωγή αυτών των οχημάτων είναι από 16/06/2010 έως 30/08/2023. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόμενα οχήματα ενδέχεται να παρουσιαστεί διαρροή ψυκτικού υγρού από το ψυγείο ανακύκλωσης καυσαερίων. Σε

συνδυασμό με τις συνήθεις επικαθίσεις αιθάλης (κάπνας) και τις υψηλές θερμοκρασίες που φυσιολογικά αναπτύσσονται στο ψυγείο ανακύκλωσης καυσαερίων, αυτό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία σωματιδίων που σιγοκαίγονται. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει τήξη (λιώσιμο) της πολλαπλής εισαγωγής και σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, να καταλήξει σε θερμικό επεισόδιο.

Οι ιδιοκτήτες των εμπλεκόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως, με προσωπική επιστολή, ώστε να προσέλθουν, στον πλησιέστερο Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών οχημάτων BMW ανά την Ελλάδα, ύστερα από διακανονισμένο τηλεφωνικό ραντεβού, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να λάβουν χώρα οι δέουσες ενέργειες (αντικατάσταση ψυγείου ανακύκλωσης καυσαερίων). Συμπληρωματικά, οι κάτοχοι/χρήστες οχημάτων, τα οποία έχει εισάγει η BMW Hellas, ήδη λαμβάνουν καθημερινά μήνυμα στην οθόνη του αυτοκινήτου τους, ή μέσω της εφαρμογής BMW App, να επισκεφτούν το δίκτυο με σκοπό την πραγματοποίηση της τεχνικής καμπάνιας (για όσα οχήματα διαθέτουν την συγκεκριμένη δυνατότητα και για όσους κατόχους/χρήστες έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή BMW App).

Επιπλέον δύναται και ψηφιακά να διαχειριστούν το ραντεβού της επίσκεψής τους, μέσω του συνδέσμου: https://www.bmw.gr/el/topics/offers-and-services/personal-services/service-anfrage.html.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι των ως άνω οχημάτων, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το δίκτυο επίσημων εμπόρων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της BMW HELLAS AE, ή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 210 9118000 από 09.00 – 17.00 καθημερινά. Επιπρόσθετα μπορούν ελέγξουν αν το όχημά τους ανήκει σε κάποια τεχνική διορθωτική ενέργεια, είτε με το να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της BMW Hellas www.bmw.gr είτε ακολουθώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.bmw.gr/el/topics/offers-and-services/personal-services/technical-campaign-finder.html.