Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες μεταβάσεις των τελευταίων δεκαετιών, καθώς το νέο πρότυπο εκπομπών Euro 7 ετοιμάζεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, εξελίσσονται και κατασκευάζονται τα αυτοκίνητα.

Παρότι τα τελευταία χρόνια η συζήτηση περιστρεφόταν κυρίως γύρω από την ηλεκτροκίνηση και την κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης μετά το 2035, το Euro 7 έρχεται να επηρεάσει άμεσα ολόκληρη την αγορά ήδη από τα επόμενα χρόνια.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα πρότυπα, οι νέοι κανονισμοί δεν περιορίζονται μόνο στις εκπομπές καυσαερίων από βενζινοκίνητα και diesel μοντέλα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνει πλέον σημαντικά το πεδίο ελέγχου, συμπεριλαμβάνοντας και άλλες πηγές μικροσωματιδίων που προέρχονται από την καθημερινή χρήση ενός οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι στο μικροσκόπιο μπαίνουν για πρώτη φορά η φθορά των φρένων, των ελαστικών αλλά και η απόδοση των μπαταριών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η λογική πίσω από αυτή τη στρατηγική είναι ότι η συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση ενός αυτοκινήτου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την εξάτμιση. Ακόμη και τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα παράγουν μικροσωματίδια μέσω της φθοράς των ελαστικών και του συστήματος πέδησης, ιδιαίτερα λόγω του αυξημένου βάρους που έχουν πολλές σύγχρονες ηλεκτρικές κατασκευές.

Έτσι, το Euro 7 επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων για όλα τα είδη οχημάτων, ανεξάρτητα από την τεχνολογία κίνησης που χρησιμοποιούν.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται επίσης στη διάρκεια ζωής των συστημάτων αντιρρύπανσης και κυρίως στις μπαταρίες των ηλεκτρικών και plug-in hybrid μοντέλων. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να εγγυώνται υψηλότερα επίπεδα απόδοσης για περισσότερα χρόνια και περισσότερα χιλιόμετρα, κάτι που αναμένεται να αυξήσει τις απαιτήσεις εξέλιξης αλλά και το κόστος παραγωγής.

Παράλληλα, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι εκπομπών. Οι μετρήσεις δεν θα περιορίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές, αλλά θα πραγματοποιούνται σε πιο ρεαλιστικές συνθήκες οδήγησης, με διαφορετικές θερμοκρασίες, ταχύτητες και φορτία.

Ουσιαστικά, οι ευρωπαϊκές αρχές θέλουν να διασφαλίσουν ότι ένα αυτοκίνητο παραμένει καθαρό όχι μόνο σε ιδανικές συνθήκες δοκιμών, αλλά και στην καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη ή στον αυτοκινητόδρομο.

Αυτό το νέο περιβάλλον φέρνει σημαντικές προκλήσεις για τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Οι εταιρείες καλούνται να επενδύσουν δισεκατομμύρια ευρώ σε νέες τεχνολογίες, συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων και εξελιγμένες ηλεκτρικές πλατφόρμες, την ώρα που ήδη δαπανούν τεράστια ποσά για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών, ειδικά στα μικρά και προσιτά μοντέλα πόλης όπου τα περιθώρια κέρδους είναι περιορισμένα.

Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετές μάρκες έχουν ήδη αφήσει να εννοηθεί πως ορισμένες μικρές κατηγορίες αυτοκινήτων ενδέχεται να εξαφανιστούν σταδιακά από την αγορά, καθώς το κόστος συμμόρφωσης με το Euro 7 θα καθιστά ασύμφορη την παραγωγή τους.

Την ίδια στιγμή, άλλοι κατασκευαστές θεωρούν ότι οι νέοι κανόνες θα επιταχύνουν ακόμη περισσότερο τη στροφή προς τα υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα.

Η εφαρμογή του Euro 7 θα ξεκινήσει σταδιακά από τα τέλη του 2026 για τα νέα μοντέλα που θα παρουσιάζονται στην ευρωπαϊκή αγορά και αργότερα θα επεκταθεί σε όλα τα καινούργια αυτοκίνητα. Μέχρι τότε, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να έχουν προσαρμόσει πλήρως τις γκάμες τους στα νέα δεδομένα.

Για τους καταναλωτές, πάντως, η επόμενη ημέρα της αυτοκίνησης φαίνεται πως θα χαρακτηρίζεται από πιο σύνθετη τεχνολογία, αυστηρότερους ελέγχους και πιθανότατα υψηλότερο κόστος αγοράς. Το βέβαιο είναι ότι το Euro 7 θα επιφέρει μία βαθιά αλλαγή φιλοσοφίας που θα επηρεάσει συνολικά το μέλλον του αυτοκινήτου στην Ευρώπη. Ίδωμεν...