Το πρόβλημα αφορά πιθανή επαφή σωλήνα φίλτρου κατακράτησης σωματιδίων (GPF) και πόλου γεννήτριας-εκκινητή.

Πρόγραμμα ανάκλησης ασφαλείας αυτοκινήτων Fiat μοντέλα 600 & Grande Panda, Jeep® Avenger MHEV και Alfa Romeo Junior Ibrida εκτελεί η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η συγκεκριμένη ανάκληση περιλαμβάνει 3.959 συνολικά οχήματα και αναλυτικότερα:

1.232 οχήματα και αφορά σε οχήματα που έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά με εύρος αριθμών πλαισίου από PJ012698 έως SJ100270 για Fiat 600 καθώς και από SZA05382 έως TZA53880 για Grande Panda.

1.803 οχήματα, και αφορά σε οχήματα που έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά με εύρος αριθμών πλαισίου από RJK91834 έως TJM29926. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, σε ορισμένα αυτοκίνητα Jeep® Avenger MHEV.

924 οχήματα, και αφορά σε οχήματα που έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά με εύρος αριθμών πλαισίου από RJA02911 έως RJA52227.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, σε ορισμένα αυτοκίνητα που εμπίπτουν στην εν λόγω καμπάνια, ενδέχεται να υπάρχει επαφή ανάμεσα στο σωλήνα φίλτρου κατακράτησης σωματιδίων (GPF) και στο κάλυμμα πόλου της γεννήτριας-εκκινητή 48V. Κάτι τέτοιο (η πιθανή επαφή των δύο τμημάτων), και σε συνδυασμό με αυξημένη υγρασία, θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και – στην χειρότερη περίπτωση – σε πυρκαγιά του οχήματος. Συνεπώς αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχήματος. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη η διενέργεια ελέγχου και επέμβασης εφόσον χρειαστεί, από εξουσιοδοτημένο διανομέα/συνεργείο (αντικατάσταση του καλύμματος, έλεγχος απόστασης σωλήνα και καλύμματος, έλεγχος φθοράς σωλήνα και εφόσον απαιτείται αντικατάστασής του).

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης ονομαστικής επιστολής, ώστε να προσέλθουν, ύστερα από διακανονισμένο ραντεβού, στον πλησιέστερο Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών / Συνεργείων Fiat, Jeep, και Alfa Romeo ανά την Ελλάδα, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να πραγματοποιηθούν οι δέουσες ενέργειες και απαραίτητες διεργασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών / Τεχνική Διεύθυνση των εταιρειών στη δωρεάν γραμμή επικοινωνίας 800 11 500 80 με ώρες λειτουργίας 09.00 - 17.00 καθημερινά ή/και στα σχετικά email.