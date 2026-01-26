Η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για τα υπό ανάκληση οχήματα.

Ανακαλούνται 3.122 αυτοκίνητα Citroen τύπου C4 (Β7), C4 (2ης γενιάς), C4 Lounge (B73)/DS4 (1ης γενιάς), DS5 για αντικατάσταση του αερόσακου οδηγού, με οδηγία κατασκευαστή για παύση οδήγησης (stop-drive) όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Ειδικότερα, η κατασκευάστρια των ανωτέρω οχημάτων εταιρεία, STELLANTIS σε συνεργασία με την εταιρεία AIGLON GROUP AEE, Επίσημο Εισαγωγέα των οχημάτων Citroen και DS στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης ασφάλειας για αντικατάσταση του αερόσακου οδηγού, με οδηγία για παύση οδήγησης (stop-drive). Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, στην συγκεκριμένη ανάκληση ο νέος συνολικός αριθμός οχημάτων ανέρχεται στα 3.122 οχήματα και αφορά μοντέλα παραγωγής ετών 2009 ως και 2017.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, το υλικό μη αποξηραμένο PSAN (νιτρικό αμμώνιο σε σταθεροποιημένη φάση) που χρησιμοποιείται ως προωθητικό στοιχείο ενδέχεται να υποστεί αλλοίωση με την πάροδο του χρόνου και την έκθεση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίας και υγρασίας. Αυτό, κατά την ενεργοποίηση του αερόσακου σε περίπτωση σύγκρουσης, ενδέχεται να προκαλέσει την παραγωγή αερίου ταχύτερα από το προβλεπόμενο. Μια τέτοια ανάπτυξη, δυνητικά υψηλότερης ενέργειας, είναι πιθανό να προκαλέσει απόσπαση μεταλλικών θραυσμάτων από το εκρηγνυόμενο στοιχείο διόγκωσης, που δύναται να εκτοξευθούν προς την κατεύθυνση του οδηγού ή/και των επιβατών του οχήματος και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή, στη χειρότερη περίπτωση, θάνατο. Ως εκ τούτου κρίνονται σκόπιμες και απαραίτητες ενέργειες ήτοι αντικατάσταση αερόσακων οδηγού.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες επηρεαζόμενων οχημάτων

Οι κάτοχοι των εμπλεκομένων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως, μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να σταματήσουν αμέσως να οδηγούν και να ακινητοποιήσουν το όχημά τους και ύστερα από διακανονισμένο τηλεφωνικό ραντεβού, να προσέλθουν στον πλησιέστερο Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Citroen και DS ανά την Ελλάδα, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να αντικατασταθεί ο αερόσακος οδηγού. Το εργοστάσιο STELLANTIS συστήνει ρητά την μη χρήση των επηρεαζόμενων οχημάτων μέχρι την τελική επισκευή με οδηγία για παύση οδήγησης (stop-drive). Δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του STELLANTIS Group να απαγορεύσει στους πελάτες του να χρησιμοποιούν τα οχήματά τους. Η AIGLON GROUP AEE, συνιστά ανεπιφύλακτα στους ιδιοκτήτες/κατόχους των επηρεαζόμενων οχημάτων όπως άμεσα επικοινωνήσουν και επισκεφτούν το επίσημο δίκτυό της.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τα Δίκτυα των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων ή/και Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Citroen (www.citroen.gr) και DS (www.dsautomobiles.gr), όπως επίσης και με τα Τηλεφωνικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας Citroen στο τηλέφωνο 2106700150, της εταιρίας DS στο τηλέφωνο 210 67000450, σε ώρες λειτουργίας 09.00 - 17.00 καθημερινά ή/και αντίστοιχα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Επισημαίνεται τέλος ότι περισσότερες πληροφορίες για το καταναλωτικό κοινό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Citroen https://www.citroen.gr/maintain/recall-campaigns.html και της DS https://www.dsautomobiles.gr/owners/my-ds/recall-campaigns.html, τόσο για την εν λόγω ανάκληση οχημάτων όσο και για λοιπές ανακλήσεις ασφαλείας που αφορούν σε οχήματα Citroen και DS.